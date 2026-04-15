Tunisie: Risque d'inondations - Les autorités suspendent les cours à Aïn Draham et Tabarka

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La commission régionale de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours de Jendouba a décidé de suspendre les cours, ce mercredi, dans l'ensemble des établissements éducatifs et de formation ainsi que dans les centres de prise en charge des personnes en situation de handicap relevant des délégations d'Aïn Draham et de Tabarka.

Cette mesure préventive intervient à la suite des importantes perturbations météorologiques enregistrées dans la région, marquées par de fortes précipitations au cours des deux derniers jours. Elle fait également suite aux alertes émises par l'Institut national de la météorologie concernant un risque accru d'inondations.

Les autorités locales indiquent que cette décision vise à garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif face aux conditions climatiques défavorables.

 

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