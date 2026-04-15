Tunisie: Ariana - Saisie de 23,4 tonnes de farine subventionnée dans une boulangerie

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Ariana ont saisi, lundi après-midi, 23,4 tonnes de farine subventionnée à l'issue d'une opération de contrôle ciblée.

L'intervention a concerné une boulangerie classée, spécialisée dans la fabrication de pain de type baguette, située sur la route de Raoued. Selon les constatations effectuées, l'établissement n'a pas respecté l'obligation de transformation de la quota quotidienne de farine subventionnée qui lui est attribuée.

Le contrôle a également révélé l'absence d'une enseigne réglementaire indiquant la dénomination de la boulangerie, sa classification, ses horaires de travail ainsi que son jour de repos.

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse, le directeur régional du commerce à Ariana, Sami Bajawi, a souligné que ces pratiques sont illégales et de nature à perturber l'approvisionnement en pain dans la région.

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Un procès-verbal a été dressé pour infraction à la réglementation relative aux produits subventionnés, en attendant l'achèvement des procédures de consignation de la valeur des quantités saisies au Trésor public. Une décision administrative a également été prise pour interdire à la boulangerie de s'approvisionner en farine subventionnée pendant une durée d'un mois.

Par ailleurs, des infractions aux normes sanitaires ont été relevées. Une coordination est en cours avec les services compétents de la sécurité sanitaire des produits alimentaires afin de soumettre l'établissement à un contrôle approfondi et de remédier aux défaillances constatées.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour lutter contre les pratiques spéculatives et le détournement des produits subventionnés.

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