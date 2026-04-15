Afrique: Coupe du monde 2026 - Les billets de la Tunisie déjà en vente - Les détails

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé l'ouverture de la vente des billets des matchs de l'équipe nationale lors du premier tour de la Coupe du monde 2026, exclusivement destinée aux supporters tunisiens.

La FTF a fixé le prix du billet à 180 dinars tunisiens. Chaque personne pourra acheter jusqu'à quatre billets par match, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

L'instance fédérale a également précisé que les supporters devront obligatoirement effectuer une préinscription et soumettre leur demande d'achat via un lien dédié, en utilisant les données de leur passeport.

La Fédération a enfin rappelé que le billet d'entrée aux matchs ne constitue en aucun cas un document permettant d'obtenir un visa pour les pays hôtes de la compétition.