Afrique: Coupe du monde 2026 - Les billets de la Tunisie déjà en vente - Les détails

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé l'ouverture de la vente des billets des matchs de l'équipe nationale lors du premier tour de la Coupe du monde 2026, exclusivement destinée aux supporters tunisiens.

La FTF a fixé le prix du billet à 180 dinars tunisiens. Chaque personne pourra acheter jusqu'à quatre billets par match, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

L'instance fédérale a également précisé que les supporters devront obligatoirement effectuer une préinscription et soumettre leur demande d'achat via un lien dédié, en utilisant les données de leur passeport.

La Fédération a enfin rappelé que le billet d'entrée aux matchs ne constitue en aucun cas un document permettant d'obtenir un visa pour les pays hôtes de la compétition.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.