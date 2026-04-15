Tunisie: Lourdes condamnations pour Rached Ghannouchi et plusieurs cadres d'Ennahdha

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict, ce mardi, dans l'affaire médiatisée dite de la « Soirée de Ramadhan ». Le tribunal a condamné le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, ainsi que les dirigeants Youssef Nouri et Ahmed Mechregui, à une peine de 20 ans de prison.

Le jugement touche également d'autres figures du mouvement comparaissant en état de liberté. Parmi eux, Mohamed Goumani et Belkacem Hassen, ainsi que deux autres coaccusés, ont écopé de 3 ans de prison.

Concernant les accusés actuellement en fuite, la justice a eu la main lourde en prononçant des peines de 20 ans de prison avec exécution immédiate. Cette sentence vise notamment l'ancien ministre Rafik Abdessalem et l'ex-député Maher Zid.

Au total, douze personnes étaient poursuivies dans ce dossier. Les chefs d'accusation retenus par le tribunal portent sur des faits graves, à savoir le complot contre la sûreté de l'État et l'incitation à l'attentat visant à changer la forme de l'État.

 

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