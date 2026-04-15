Tunisie: Énergie renouvelable - Appel à projets pour la production solaire

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a annoncé l'ouverture d'un appel à projets pour la production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, dans le cadre de la sixième ronde du régime des autorisations. Ces projets seront destinés à la vente intégrale de l'électricité produite à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du décret n°1123 du 24 août 2016 régissant les autorisations dans le secteur des énergies renouvelables. Elle repose également sur les tarifs d'achat fixés par la décision ministérielle du 9 octobre 2024, qui encadre les conditions de commercialisation de l'électricité produite ainsi que le contrat type de vente applicable.

Le ministère précise que la capacité totale à attribuer dans le cadre de cet appel est fixée à 200 mégawatts. Les porteurs de projets sont invités à soumettre leurs dossiers conformément aux conditions et procédures prévues par la réglementation en vigueur et le guide des procédures.

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Les candidatures seront examinées selon l'ordre chronologique de leur dépôt, tout en tenant compte de la capacité d'accueil du réseau électrique, notamment au niveau des lignes et des postes de transformation en haute et moyenne tension.

Les dossiers doivent être déposés en deux exemplaires papier et deux versions numériques au bureau d'ordre central du ministère, entre le 15 avril 2026 et le 15 juin 2026 à midi, heure locale.

Pour plus de détails sur les conditions de participation et les modalités de dépôt, le ministère invite les intéressés à consulter le lien suivant :

Cet appel à projets s'inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique visant à renforcer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et à réduire la dépendance aux sources fossiles.