Afrique: Lutte - Championnats d'Afrique, passeport pour les Jeux de Dakar

Madagascar envisage d'aligner sept combattants aux championnats d'Afrique de lutte qui auront lieu en Égypte vers le 27 avril. Une trentaine de présélectionnés est en regroupement depuis fin février.

Dans un peu plus d'une semaine, les présélectionnés prendront part aux Championnats d'Afrique de lutte. Ils sont en regroupement depuis plus d'un mois pour préparer cette compétition continentale, qui se tiendra à Alexandrie, en Égypte, du 27 avril au 4 mai. Les catégories retenues seront au nombre de trois seulement, à savoir les moins de 17 ans, les moins de 20 ans et les seniors, au lieu de cinq initialement. Les catégories des moins de 15 ans et des moins de 23 ans ont été retirées du programme.

Une trentaine de présélectionnés, soit les deux meilleurs de chaque catégorie lors des championnats de Madagascar organisés à la mi-février, est en regroupement depuis huit semaines. « Nous projetons de présenter des combattants, les meilleurs à l'issue du regroupement. Nous ambitionnons d'y qualifier des représentants aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar », a mentionné le président de la Fédération malgache des luttes, Mamitiana Raveloson.

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L'édition 2026 des Jeux olympiques de la jeunesse aura lieu à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 13 novembre. La fédération compte aligner sept combattants, accompagnés d'un entraîneur national et dirigés par un chef de délégation au sommet africain. L'instance nationale attend, dans les prochains jours, la validation des subventions lors des prochains Conseils des ministres.

Plan B

Plusieurs disciplines se sont apparemment débrouillées toutes seules ces derniers mois pour concrétiser leur participation internationale, sauf un club de volleyball qui avait été reçu au palais d'Iavoloha et subventionné pour un déplacement à Maurice début mars. « En attendant, nous ferons de notre mieux pour trouver un plan B », a précisé Mamitiana Raveloson, membre du comité directeur de la Confédération africaine des luttes en tant que secrétaire général adjoint.

« Les présélectionnés s'entraînent quatre fois par semaine, les lundis et jeudis sont consacrés au renforcement de la condition physique et à la musculation en salle. Nous travaillons la partie technique les mercredis et samedis, c'est-à-dire des séances sur tapis », confie le directeur technique national, Herizo Rakotondramasy. Les deux dernières semaines seront consacrées à la consolidation de la tactique de combat, « nous nous focaliserons sur la répétition des techniques et sur le travail de vitesse, en sparring », a ajouté le technicien. Comme d'habitude, un camp d'entraînement précédera le sommet africain à partir du 20 avril.

« Nous devrions normalement y arriver une semaine plus tôt pour pouvoir bénéficier du camp d'entraînement », a précisé le président de la fédération.