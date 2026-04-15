Sénégal: Ziguinchor - Le PACE lance une étude monographique pour renforcer la compétitivité du pôle sud

Le Programme d'accélération de la compétitivité et de l'emploi (PACE), piloté par le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a organisé un atelier d'information et de mobilisation des acteurs territoriaux de la région de Ziguinchor, mardi, en prélude de la réalisation de l'étude monographique du pôle-territoire Sud, a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la "Vision Sénégal 2050" et de la Stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029, qui placent au cœur de leurs priorités la promotion de pôles territoires compétitifs portés par un secteur privé créateur de richesse et d'emplois. Selon Moussa Sall, représentant du ministère, le PACE vise à renforcer la compétitivité du secteur privé en structurant les chaînes de valeur et en identifiant les filières économiques les plus porteuses.

Il a souligné que cette démarche nécessite une meilleure compréhension des réalités économiques locales, d'où le lancement de cette étude monographique. "Nous connaissons les importantes potentialités de la Casamance, notamment dans des secteurs comme le tourisme, l'anacarde ou la mangue. Toutefois, ces filières restent peu compétitives et peinent à créer suffisamment de valeur ajoutée pour les acteurs locaux", a-t-il expliqué.

L'étude, devant être conduite avec l'appui de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), va permettre de disposer de données fiables sur les chaînes de valeur, d'identifier les entreprises remarquables et de proposer des plans d'action adaptés pour améliorer la compétitivité du pôle sud. Elle vise également à mieux orienter les investissements publics et privés, en tenant compte des contraintes majeures identifiées, notamment les difficultés liées à la connectivité, à l'accessibilité et aux chaînes logistiques dans la zone sud du pays.

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L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura, a salué cette initiative, soulignant qu'elle permettra de combler le déficit d'informations sur le tissu économique régional et de mieux structurer les interventions en faveur du secteur privé. Il a insisté sur la nécessité d'une forte mobilisation des acteurs territoriaux - services techniques, collectivités, organisations professionnelles et société civile - afin d'assurer le succès de ce processus, dont les résultats sont attendus pour impulser un développement économique durable et inclusif dans le pôle Casamance.