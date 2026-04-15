Sénégal: Changement climatique - Les communautés impactées incitées à trouver des solutions collectives renforçant leur résilience

Dakar — L'ONG Enda Tiers-Monde veut servir de relais pour aider les communautés impactées par les effets néfastes du changement climatique à trouver ensemble des réponses pour renforcer leur résilience, à travers le programme EMBRACE.

Le programme EMBRACE désigne un projet européen axé sur l'autonomisation, la participation communautaire et le renforcement des compétences des ressortissants de pays tiers. Ce projet d'Enda Tiers-Monde a démarré en 2025 et prendra fin en décembre 2027.

"Ces communautés sont victimes des effets du changement climatique qui sont notamment les inondations, les sécheresses et la rareté des ressources naturelles et donc pour aider ces communautés à renforcer leur résilience à ces chocs climatiques, il faudrait nécessairement apporter cette intervention", a indiqué Lawali Abdoulaye Hassan, coordonnateur du programme EMBRACE au sein du Conseil danois pour les réfugiés. Il a souligné que le programme va aider les communautés impactées à renforcer leurs pratiques agriculturales à travers le renforcement des moyens d'existence et l'appui aux initiatives locales.

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Il s'agit de mettre en place des stratégies d'adaptation à l'intention des femmes et des autres couches vulnérables dans la communauté. "Et aujourd'hui nous sommes là pour valider l'étude participative des capacités et vulnérabilités des communautés dans la zone d'intervention du projet EMBRACE, et voir aussi comment restructurer la mobilité, pour que ce soit véritablement une question d'adaptation plutôt qu'une question de fuir une zone impactée", a renseigné M. Hassan.

Il a expliqué que la rencontre va permettre d'échanger sur les trajectoires de résilience et consolider les recommandations politiques et opérationnelles pour "influencer" la gouvernance climatique locale. "Le plus important était de faire la restitution de l'étude faite au niveau de Kolda, Vélingara, Thiès, plus précisément à Fass Boye et Darou khoudoss, Matam, Kédougou et Tambacounda", a précisé Moussa Mbaye Guèye, directeur exécutif d'Enda Lead Afrique francophone.

Selon M. Guèye, l'objectif poursuivi est d'évaluer la façon dont les populations ont résisté à l'inondation ou à la sécheresse. "Le projet cherche véritablement à identifier les réponses des populations en terme de résilience face aux changements climatiques. Après on pourra dérouler des actions d'ici 2027 en adéquation avec les réponses faites par les communautés", a précisé M. Guèye. Le projet EMBRACE vise aussi à explorer les dynamiques de mobilité et d'adaptation des communautés face aux effets néfastes du changement climatique.

Moussa Mbaye Guèye a insisté sur "la dimension mobilité et immobilité" du programme et le niveau d'impact du changement climatique sur les revenus des populations concernées et plus précisément les femmes. "Nous sommes allés voir les femmes et nous allons aussi essayer d'accompagner les territoires en terme de plans climats concrets", a souligné le directeur exécutif d'Enda Lead Afrique francophone.