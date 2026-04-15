Madagascar: Stations Services - L'acheminement du carburant prend deux à sept jours

15 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le nouvel arrivage de carburant, réceptionné lundi à Toamasina, est en cours d'acheminement vers les différentes régions du pays, depuis hier, selon l'Office malgache des hydrocarbures (OMH). Les délais d'acheminement varient en fonction de l'éloignement des destinations, oscillant généralement entre deux et sept jours.

Pour Antananarivo, le transport depuis Toamasina prend deux à trois jours. Toutefois, selon l'OMH, les produits sont attendus dans la capitale dès ce matin. À Antsirabe, le délai est estimé entre trois et quatre jours, tandis qu'Ambatondrazaka devrait être desservie en deux à trois jours, avec une priorité accordée au transport ferroviaire depuis Toamasina.

Les autres grandes villes devront patienter davantage : Fianarantsoa entre quatre et cinq jours, Mahajanga environ cinq jours, Morondava entre cinq et six jours, et Toliara jusqu'à six à sept jours, avec une priorité donnée au cabotage maritime pour certaines destinations. Concernant les liaisons régionales, les délais sont nettement plus courts, souvent limités à une journée, notamment pour Vohémar-Antalaha, Vohémar-Ambanja, Antsiranana-Ambanja ou encore Mahajanga-Antsohihy.

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Le transport s'effectue par voie maritime pour les villes côtières comme Vohémar, Antsiranana, Nosy Be, Mahajanga, Tolagnaro et Toliara, tandis que les Hautes Terres, notamment Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Ambatondrazaka, Morondava et Manakara, sont approvisionnées par camions ou wagons-citernes.

Une fois arrivés à destination, les produits sont stockés dans des dépôts avant d'être récupérés par les distributeurs pour la livraison dans les stations-service. « Pour Antananarivo, les distributeurs peuvent déjà s'approvisionner dès demain matin (ndlr: ce matin). Les stocks précédents ne sont d'ailleurs pas encore totalement épuisés », précise une source au sein de l'OMH.

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