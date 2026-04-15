Sénégal: Genre et ODD au pays - Des progrès fragiles face à des inégalités tenaces

Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a organisé hier, mardi 14 avril à Dakar un atelier stratégique consacré au partage de la note d'orientation méthodologique du deuxième rapport des Objectifs de développement durable (ODD) genre, couplé à la validation du troisième bulletin statistique genre. Une rencontre qui met en lumière des avancées réelles, mais encore insuffisantes, dans la promotion de l'égalité.

Présidant la cérémonie au nom de la ministre Maïmouna Dièye, le directeur de cabinet, Youssouf Djitté, a d'emblée rappelé l'importance de l'événement. « Cette activité revêt un double objectif : valider un outil d'aide à la décision publique et co-construire un cadre méthodologique rigoureux pour le rapport ODD genre », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le rôle central de l'ODD 5, qu'il qualifie de « locomotive du développement durable », soulignant qu'aucun progrès durable n'est possible sans un système statistique inclusif et performant.

Les résultats présentés dans cette troisième édition du bulletin statistique genre traduisent une réalité contrastée. Dans le secteur de la santé, le ratio de mortalité maternelle reste préoccupant, avec 236 décès pour 100 000 naissances vivantes, bien au-dessus des objectifs fixés. Par ailleurs, seules 8 % des femmes disposent d'une autonomie décisionnelle en matière de santé reproductive, révélant des inégalités persistantes.

Les effets du changement climatique accentuent également les vulnérabilités. Les femmes apparaissent plus exposées, avec 7,1 % d'entre elles déclarant une baisse de leur apport alimentaire, contre 5,6 % chez les hommes. Dans les secteurs des mines et de l'énergie, l'intégration du genre demeure marginale : seules 22,2 % des politiques prennent en compte cette dimension, avec un taux d'application effectif de 12,5 %.

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Pour Youssouf Djitté, ces données doivent être perçues comme un appel à l'action. Elles révèlent à la fois l'ampleur des défis et les marges de progrès possibles. Il a ainsi plaidé pour un renforcement de la qualité des données et des analyses afin de mieux orienter les politiques publiques.