Sénégal: Industrie agro alimentaire - L'Italie veut partager son expertise avec le pays

La prochaine édition de la foire CIBUS TEC se tiendra en Italie du 27 au 30 octobre 2026. A cet effet, le Bureau de Dakar de l'Italian Trade Agency (ITA), en collaboration avec la Chambre de Commerce de Dakar a organisé hier, mardi 14 avril 2026, une journée de présentation de cet événement destinée aux entreprises sénégalaises et aux acteurs du secteur agroalimentaire.

Dans le cadre de la prochaine édition de la foire CIBUS TEC, qui se tiendra en Italie du 27 au 30 octobre 2026, le Bureau de Dakar de l'Italian Trade Agency (ITA), en collaboration avec la Chambre de Commerce de Dakar a organisé hier, mardi 14 avril 2026, une journée de présentation de cet événement. Cette rencontre est destinée aux entreprises sénégalaises, aux acteurs du secteur agroalimentaire ainsi qu'aux visiteurs professionnels intéressés. CIBUS TEC constitue en effet l'un des rendez-vous internationaux majeurs dédiés aux technologies, équipements et solutions pour l'industrie alimentaire.

« Cette présentation a pour objectif de mieux faire connaitre à l'industrie agroalimentaire du Sénégal la technologie italienne au service de cette filière. L'Italie est un pays dont l'excellence de son industrie alimentaire est reconnue partout dans le monde. CIBUS TEC est le salon où ces technologies sont accessibles. Donc, c'est l'endroit où se rendre pour mieux apprendre les innovations, les solutions que l'on peut amener au Sénégal pour apporter de la valeur ajoutée au secteur agroalimentaire au Sénégal », explique Alessandro Gerbino, directeur du bureau de Dakar de l'Italian Trade Agency (ITA).

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Selon lui, la transformation alimentaire est encore l'un des segments où le Sénégal a une réserve de croissance énorme au profit de la demande interne, du marché régional et des exportations. « Dans le cadre de la politique de la souveraineté alimentaire, certainement il y a des choses qui peuvent se faire avec l'Italie », propose-t-il. Mbaye Chimère Ndiaye, secrétaire général de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar trouve que ce partenariat avec l'Italian Trade Agency offre au Sénégal une occasion inédite pour renforcer nos capacités technologiques et explorer de nouvelles pistes de transformation industrielle. Il informe par ailleurs que la chambre de commerce va jouer une mission de promotion et d'accompagnement des entreprises sénégalaises lors de cet événement.

« Nous allons accompagner l'agence italienne par rapport à la mobilisation, la sélection et la vulgarisation des entreprises pour booster la participation du Sénégal à ce salon à travers sa collaboration avec l'institut des technologies alimentaires du Sénégal (ITA) mais aussi de faire en sorte que des partenariats bénéfiques sortent de ce salon », promet-il.