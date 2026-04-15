À l'occasion des Assemblées de printemps 2026 à Washington, le FMI dresse un constat préoccupant pour l'Afrique subsaharienne. Entre tensions géopolitiques, inflation persistante et resserrement financier, la région fait face à un environnement de plus en plus contraint.

Le climat économique mondial se détériore, plaçant l'Afrique subsaharienne en première ligne. Réunis à Washington pour les Assemblées de printemps 2026, les experts du Fonds monétaire international ont revu à la baisse leurs perspectives de croissance mondiale, désormais attendue à 3,1 %, contre 3,3 % initialement anticipés.

Dans le même temps, l'inflation globale devrait atteindre 4,4 %, confirmant un durcissement des conditions économiques internationales. Cette révision s'explique en grande partie par l'escalade des tensions au Moyen-Orient, dont les effets se diffusent à l'ensemble de l'économie mondiale. Dans ce contexte, l'Afrique subsaharienne, structurellement dépendante des importations alimentaires et énergétiques, apparaît particulièrement vulnérable.

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Selon l'institution, trois principaux canaux de transmission aggravent la situation : la hausse des prix des matières premières, la persistance des tensions inflationnistes et le resserrement des conditions financières internationales. Pour les pays importateurs nets de pétrole, les déficits commerciaux risquent ainsi de se creuser sensiblement, accentuant les déséquilibres macroéconomiques.

À ces pressions s'ajoute le recul de l'aide extérieure, un facteur explicitement souligné par l'économiste Deniz Igan, qui vient réduire des marges budgétaires déjà limitées. « Avec la guerre, la croissance mondiale a été réduite ; l'inflation devrait augmenter, ce qui complique davantage les réponses politiques », a-t-elle indiqué.

Les autorités économiques de la région sont dès lors confrontées à un arbitrage particulièrement délicat. D'un côté, le recours à des politiques monétaires restrictives pour contenir l'inflation risque de freiner une croissance déjà affaiblie. De l'autre, des politiques budgétaires expansionnistes non ciblées apparaissent difficilement soutenables, compte tenu de niveaux d'endettement hérités de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, le FMI préconise des mesures de soutien temporaires et ciblées, assorties de stratégies de sortie clairement définies, afin de préserver la crédibilité des finances publiques. À plus long terme, l'institution insiste sur la nécessité d'engager des transformations structurelles, notamment à travers des investissements accrus dans les énergies renouvelables et la production énergétique locale. Ces leviers sont jugés essentiels pour réduire la dépendance aux marchés internationaux et renforcer la résilience économique.

L'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, n'exclut pas des scénarios d'amélioration, évoquant notamment une possible détente des tensions géopolitiques, un apaisement des échanges commerciaux ou encore des gains de productivité liés à l'essor de l'intelligence artificielle. Il souligne toutefois que, à ce stade, « les risques demeurent clairement orientés à la baisse ».

Dans un environnement incertain, les prochains mois s'annoncent décisifs pour l'avenir économique de l'Afrique subsaharienne, appelée à composer entre contraintes immédiates et impératifs de transformation structurelle.