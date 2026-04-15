Sénégal: Diourbel /Crd préparatoire tabaski 2026 - Un objectif de 120 000 moutons fixé

Un comité régional de développement consacré au bilan de la Tabaski 2025 et à la préparation de la Tabaski 2026 s'est déroulé hier, mardi, à la gouvernance de Diourbel. Les besoins en moutons pour la tabaski édition 2026 tournent autour de 120 000 têtes contre 110000 en 2025.

Des mesures ont été formulées pour une préparation optimale de la Tabaski 2026. Il s'agit d'identifier les points de vente en rapport avec les Préfets des départements de la région en vue de pouvoir prendre un arrêté dans ce sens. Il s'agit également de demander aux collectivités locales à aménager les points de vente. Dr Mame Diarra Ndiaye Cissé, la Directrice régionale de l'élevage et des productions animales de Diourbel, rassure : « La tabaski 2025 a été un grand succès. Des mesures allant de l'aménagement des points de vente avec l'accès à l'eau et à l'électricité ont été retenues.

Il y a également la sécurité assurée par les forces de défense et de sécurité et il y avait zéro cas de vol pendant la période de Tabaski 2025. Nous avions mobilisé 115 000 moutons sur un objectif de 110 000 moutons dont 71% de production locale et 21 % provenant des autres régions. Les éleveurs de Bambey ont plaidé pour un aménagement de leur foirail. Pour Omar Sène, le Président du foirail, « il n'y a ni eau ni toilette et l'éclairage fait défaut. Nous demandons la construction du foirail de Bambey qui accueille des éleveurs de la sous-région ». Cette préoccupation est jugée légitime par la Directrice de l'élevage. Selon elle, Bambey mérite un foirail digne de ce nom. L'adjoint administratif du gouverneur, Djibril Diop, qui a présidé la rencontre a recommandé aux forces de défense et sécurité à renforcer et à appuyer la sécurisation des points de vente de la région.

L'élevage menacé par le vol de bétail

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Le chef secteur de l'élevage de Bambey a saisi cette occasion pour aborder les difficultés que rencontre le secteur de l'élevage. Bassirou Ba déclare : « Bambey est une zone d'élevage. 95 % de la population s'active dans l'élevage. Ce sont des agropasteurs spécialisés dans l'embouche bovine et ovine. Mais le vol de bétail constitue un facteur bloquant de l'élevage. Plus de 70 déclarations de vol de bétail ont été enregistrés en 2025 dans la commune de Bambey et l'arrondissement de Ngoye sans parler des autres déclarations au niveau des arrondissements de Lambaye et surtout au niveau de Baba et Dinguiraye ou le vol de bétail est devenu récurent.

Il constitue un fléau qui diminue de plus en plus l'activité de l'élevage ». Et il poursuit : « l'embouche ovine qui est la principale source de revenu des femmes commence à être délaissée à cause des vols récurrents de bétail. Un plan d'action a été mis en place pour éradiquer ce fléau. Il s'agit de mettre le plus rapidement possible le comité de vigilance constitué des chefs de quartier, des chefs de village, les jeunes et les éleveurs sous la coordination des forces de défense et de sécurité. Rien que pour l'année 2026, il y a 26 déclarations avec plus de 180 ovins et 26 bovins volés », a-t -il conclu.