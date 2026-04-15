Algérie: Le président de la République salue le pape Léon XIV à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene

15 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, mercredi, le Pape Léon XIV, à l'aéroport international Houari-Boumediene (Alger) au terme de sa visite officielle en Algérie.

Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le président de la République et le Pape Léon XIV ont passé en revue des détachements des différentes Forces de l'Armée nationale populaire (ANP) qui leur ont rendu les honneurs.

Par la suite, le président de la République a salué la délégation accompagnant le pape Léon XIV.

De son côté, le Souverain pontife a salué les hauts responsables de l'Etat.

Le Pape Léon XIV a quitté l'Algérie au terme d'une visite officielle qu'il avait entamée lundi, à l'invitation du président de la République.

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