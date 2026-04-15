Sénégal: Casamance - Le PACE lance « l'offensive » pour révéler le potentiel économique du pôle Sud

Le Programme d'accélération compétitivité et emplois (Pace) a enclenché, ce mardi 14 avril, une étape décisive avec le lancement de l'étude monographique du pôle territoire Sud. Une initiative stratégique qui vise à cartographier le tissu économique local et à lever les freins au développement d'un secteur privé encore sous-exploité, en droite ligne avec la Vision Sénégal 2050.

C'est un tournant que beaucoup attendaient pour la Casamance. En lançant l'élaboration de l'étude monographique du pôle Sud, le Programme d'accélération compétitivité et emplois (Pace) affiche clairement ses ambitions : transformer un potentiel reconnu en véritable moteur de croissance.

Portée par le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, cette initiative s'inscrit dans la dynamique de la Vision Sénégal 2050 et de la Stratégie nationale de développement 2025-2029, qui misent sur des pôles territoriaux compétitifs adossés à un secteur privé fort. Au coeur de cette démarche, une priorité qui promeut une meilleure compréhension pour mieux agir.

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« Il est impératif de disposer de données fiables pour structurer les chaînes de valeur et identifier les filières les plus porteuses », a souligné Moussa Sall, représentant dudit ministère. En dépit de ses atouts indéniables, avec le tourisme, l'anacarde et la mangue, la Casamance peine encore à transformer ses richesses en valeur ajoutée durable.

Réalisée avec l'appui de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (Anat), l'étude ambitionne de dresser une cartographie précise du secteur privé, de mettre en lumière les entreprises performantes et de proposer des plans d'action concrets pour renforcer la compétitivité régionale.

Au-delà du diagnostic, l'enjeu est aussi d'orienter efficacement les investissements publics et privés, dans un contexte marqué par des défis persistants liés à l'enclavement, aux difficultés logistiques et à la faible connectivité. Sur le terrain, les attentes sont fortes. Pour Alphousseyni Diédhiou, cette étude « constitue une opportunité majeure pour impulser une nouvelle dynamique de développement au profit des collectivités territoriales ».

Même appréhension du côté de l'administration territoriale. Adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du Développement, Alsény Bangoura insiste sur la nécessité de capitaliser sur les forces locales, en stimulant « un secteur agricole dynamique afin de mieux soutenir les femmes fortement engagées », mais encore insuffisamment soutenues. Avec ce chantier stratégique, le PACE pose les bases d'une transformation en profondeur du pôle Sud. Ce qui reste désormais, c'est de traduire cette ambition en actions concrètes, capables de faire de la Casamance un véritable pôle de compétitivité au coeur du Sénégal.