Sénégal: Saint-Louis - L'Adepme installe son point focal pour renforcer l'appui aux Pme

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a officiellement installé, ce 14 avril 2026 à Saint-Louis, son point focal régional. L'objectif : rapprocher ses services des entrepreneurs et renforcer l'accompagnement des Pme dans une logique de transformation économique et de promotion du « Made in Sénégal ».

La région de Saint-Louis accueille désormais un point focal de l'Adepme, un dispositif destiné à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux services d'appui, de financement et de formation. Pour le directeur général de l'agence, Alpha Thiam, cette initiative s'inscrit dans la vision Sénégal 2050 qui place les PME au coeur de la souveraineté économique. « Il s'agit de rapprocher l'action publique des entrepreneurs et de transformer les opportunités en richesses locales », a-t-il souligné.

Le point focal se positionne comme un espace d'accompagnement global, allant de la formalisation à la digitalisation, jusqu'à l'accès aux marchés, y compris dans les secteurs porteurs comme le pétrole et le gaz, avec un accent sur le contenu local. Les autorités administratives ont salué cette implantation. Le représentant du gouverneur, Sidy Guissé Ndiongue, estime qu'elle permettra de mieux soutenir les acteurs économiques de la région, notamment dans l'accès au financement et la commercialisation.

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De son côté, le point focal régional, Mouhamadou Samassa Ndiaye, a assuré que toutes les PME seront accompagnées, « de l'idée jusqu'à l'exportation », afin de stimuler durablement l'économie locale. Avec cette installation, l'Adepme renforce sa présence territoriale et ambitionne de faire de Saint-Louis un pôle économique dynamique et compétitif.