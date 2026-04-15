Madagascar: Emploi - Les lycéens font connaissance aux métiers pratiques

15 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'événement Ny Asako Rahampitso redémarre avec une nouvelle perspective. Pour cette 18e édition, des intervenants exerçant des métiers ne nécessitant pas de diplômes élevés partageront leur expérience avec des lycéens à Antananarivo. « À la demande des proviseurs lors des préparatifs, il a été proposé d'examiner des secteurs qui ne nécessitent pas de longs parcours universitaires comme l'ingéniorat ou le doctorat.

Des entrepreneurs et des professionnels issus de différents domaines ont ainsi été invités, notamment dans des secteurs où un niveau bac+2 ou bac+3 suffit pour exercer une activité. Cette initiative, mise en place cette année, vise à permettre aux jeunes de comprendre que, même sans longues études, il est possible d'accéder à certaines carrières », a indiqué Hariliva Rasoanarivo, président du Rotary Club Antananarivo Ainga, organisateur de cet événement, lors de son lancement au lycée Jean-Joseph Rabearivelo à Analakely, hier.

Le Rotary Club Antananarivo Ainga organise de façon ponctuelle cet événement pour orienter les élèves dès la classe de seconde afin de les accompagner dans le choix de leur futur parcours universitaire et de les aider à atteindre le métier de leurs rêves. Certains parents ne peuvent offrir à leurs enfants qu'un niveau baccalauréat. Nous nous sommes donc demandé si cela suffit pour leur permettre de construire leur avenir.

Ny Asako Rahampitso se déroulera du 14 au 17 avril 2026 dans les classes de seconde de huit lycées d'Antananarivo-ville et d'Andoharanofotsy. Au total, 6 049 élèves, dont 2 857 garçons et 2 880 filles, issus de ces établissements publics, découvriront durant ces quatre jours les métiers de la fonction publique ainsi que ceux du secteur privé.

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