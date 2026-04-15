Ile Maurice: Autorisé à quitter l'hôpital en Inde, l'enfant poursuit son parcours vers la guérison

C'est une nouvelle qui soulage : le petit Ezekiel Aaron Cleo a quitté l'hôpital en Inde le 11 avril, une étape majeure dans son long parcours médical. Après plusieurs semaines d'hospitalisation, cette sortie représente une avancée significative vers une possible guérison.

L'histoire du nourrisson avait profondément ému à Maurice. Né avec des malformations cardiaques et atteint de trisomie 21, Ezekiel avait besoin d'une intervention urgente à l'étranger. Une mobilisation nationale avait alors permis de réunir les fonds nécessaires pour sa prise en charge en Inde.

Le 12 mars, il s'était envolé avec sa mère pour New Delhi, à l'hôpital Max de Saket. Le 23 mars, il a subi une opération cardiaque complexe de près de sept heures. Les médecins ont réussi à corriger deux malformations et à réparer une valve défectueuse. Si l'intervention fut un succès, les jours suivants s'avérèrent critiques. Admis en soins intensifs, le bébé a développé une infection sévère qui a compliqué fortement son rétablissement.

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Sous assistance respiratoire et traitement antibiotique intensif, son état était alors jugé «critique mais stable». L'inquiétude a été maximale. «Nous avons eu peur de le perdre», confie l'Overseas Medical Care Assistance (OMCA), qui suit son cas.

Peu à peu, la situation s'est améliorée. L'infection est maîtrisée, la respiration se stabilise et Ezekiel recommence à s'alimenter normalement. Chaque petit progrès dope l'espoir.

Le moment clé intervient le 11 avril : les médecins autorisent sa sortie de l'hôpital. Désormais stable, actif, respirant à l'air ambiant et s'alimentant régulièrement, il poursuit sa récupération hors du service hospitalier. Il est accueilli avec ses parents à l'OMCA Medical Guest House, où il reste sous suivi médical rapproché. Le traitement antibiotiques se poursuit afin de consolider son état.

Si l'évolution reste positive, un retour à Maurice pourrait être envisagé prochainement. Pour ses parents, cette sortie est un immense soulagement après des semaines d'angoisse.

Des membres de l'OMCA, présents en Inde, ont également rendu visite à Ezekiel. Ils ont pu le rencontrer et partager un moment avec la famille, symbole d'un soutien collectif constant.