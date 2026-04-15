Sénégal: Enseignement supérieur - Le ministre plaide pour des bibliothèques universitaires fortes, modernes et accessibles

Les bibliothèques universitaires jouent un rôle central dans la production scientifique et l'innovation au Sénégal, d'où il urge, selon le ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Daouda Ngom, de les renforcer afin qu'elles soient fortes, modernes et accessibles. Il s'exprimait mardi, à la cérémonie d'ouverture de la célébration des 60 ans du Bibliothèque universitaire.

Le ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation Daouda Ngom s'est exprimé mardi, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), lors de la célébration des 60 ans du Bibliothèque universitaire (BU) en tant qu'homme façonné par cette institution d'excellence, « symbole de savoir et de rigueur académique ».

Ayant présidé cette cérémonie, il a rappelé la mission essentielle de la Bibliothèque universitaire de l'Ucad. Il s'agit d'assurer un véritable service public du savoir dans un monde en pleine mutation, où l'accès à l'information devient un levier stratégique de développement. « La BU est le creuset où se forge la rigueur des chercheurs », a-t-il souligné, insistant sur le rôle central des bibliothèques universitaires dans la production scientifique et l'innovation. Pour le ministre, l'enjeu est clair : renforcer des bibliothèques universitaires fortes, modernes et accessibles, capables d'accompagner les transformations de l'enseignement supérieur et de la recherche.

BU, pilier historique du système académique

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Un appel fort, selon les universitaires, à investir durablement dans les infrastructures documentaires pour consolider la souveraineté intellectuelle et scientifique du Sénégal. « La BU, pilier historique du système académique, contribue pleinement au rayonnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, du Sénégal et de toute l'Afrique », a témoigné pour sa part le Recteur de l'Ucad, le Pr Alioune Badara Kandji.

Il convient de relever que la célébration des 60 ans de la BU reste pour les universitaires, un moment fort de réflexion et de vision autour du rôle stratégique de la Bibliothèque universitaire dans la production et la diffusion du savoir. En fait, depuis six décennies, la BU éclaire les esprits, accompagne les chercheurs et façonne l'avenir. Bien plus qu'un lieu, c'est un symbole fort de transmission, d'excellence et d'innovation au coeur de l'université.