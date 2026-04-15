Sénégal: Fonds compétitif pour la recherche - Plus 500 dossiers de candidature reçus

14 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Au total, plus de 500 dossiers de candidature ont été reçus à la clôture des dépôts pour bénéficier du fonds compétitif pour la recherche dénommé « fonds Espoir-Jeunes ». L'annonce a été faite mardi, par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Daouda Ngom, à travers un communiqué.

« Je salue avec une immense fierté la mobilisation exceptionnelle autour du fonds compétitif pour la recherche. À la clôture des dépôts, nous avons reçu plus de 500 dossiers de candidature. Ce nombre témoigne de la vitalité de notre écosystème de recherche et de l'ambition de notre communauté scientifique pour répondre aux défis de notre pays », s'est réjoui le ministre Daouda Ngom.

Sur ce, le Pr Ngom a félicité chaque équipe pour la qualité et la pertinence des propositions soumises. Ainsi, il a indiqué que le processus d'évaluation est désormais lancé. « Pour garantir une sélection impartiale, nous avons mobilisé un Comité scientifique composé de 30 experts de renommée internationale. Ils auront la lourde mission de classer les projets selon des critères de rigueur et d'excellence scientifique, afin de garantir l'intégrité et la transparence de ce fonds. La recherche est le socle de notre souveraineté », a-t-il poursuivi.

Il convient de rappeler que le ministère, à travers la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation (DGRI), a mis en place un Fonds compétitif pour la Recherche à Impact. Lancé en février 2026, cet instrument d'intermédiation entre la demande de recherche et l'offre scientifique a pour vocation de générer des données probantes pour éclairer les politiques publiques. Le premier appel vise à sélectionner et financer 40 projets stratégiques apportant des solutions concrètes aux défis du développement durable et de la souveraineté nationale.

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