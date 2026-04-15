Afrique: Kreol Morisien - Au Parlement un «Select Committee» pour avancer

Pour sa toute première intervention en tant que députée de l'opposition, Joanna Bérenger a interpellé le Premier ministre (PM) sur l'état d'avancement du projet d'introduction du Kreol Morisien à l'Assemblée nationale. Dans sa réponse, Navin Ramgoolam a rappelé le cadre constitutionnel actuel.

L'article 49 de la Constitution stipule que la langue officielle de l'Assemblée est l'anglais, tout en permettant aux parlementaires de s'exprimer en français. De plus, le Standing Order 5 des règlements de l'Assemblée prévoit que les débats se tiennent en anglais, avec une tolérance pour le français.

Toutefois, la question de l'introduction du Kreol Morisien n'est pas nouvelle. Elle a déjà fait l'objet de plusieurs interpellations parlementaires au fil des années. Plus récemment, à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, la speaker avait annoncé la tenue de consultations afin d'identifier les obstacles pratiques à une telle réforme.

À l'issue de ces consultations, un document a été soumis au PM le 12 mars. Sur cette base, Navin Ramgoolam a indiqué qu'une motion sera prochainement présentée pour la mise en place d'un Select Committee. Ce comité aura pour mission de soumettre un rapport dans un délai de trois mois.

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Parmi les axes de travail envisagés figurent notamment une éventuelle modification de l'article 49 de la Constitution afin d'y intégrer le Kreol Morisien, ainsi que des amendements au Standing Order 5. Ces propositions devront être examinées par le Standing Orders Committee avant tout débat et adoption en séance plénière.

Le projet prévoit également une phase pilote encadrée par des règles intérimaires définies par la speaker, conformément au Standing Order 77. Ces règles devraient préciser les modalités d'utilisation du Kreol Morisien dans les débats, les limites de son usage, ainsi que les exigences en matière de décorum linguistique. L'anglais resterait néanmoins la langue de référence pour les fonctions administratives, judiciaires et constitutionnelles.

Lors de ses questions supplémentaires, Joanna Bérenger a cherché à obtenir une position claire du gouvernement. En réponse, Navin Ramgoolam a reconnu avoir initialement nourri des réserves, avant d'être convaincu par le défunt Dev Virahsawmy de l'importance de cette démarche. Le PM a également retracé les avancées réalisées : reconnaissance d'une orthographe officielle en 2011, introduction du Kreol Morisien comme matière optionnelle au primaire dès 2012, puis au secondaire, ainsi que le développement d'outils pédagogiques et académiques, notamment sous l'impulsion d'Arnaud Carpooran.

Soulignant la volonté du gouvernement d'aboutir, il a précisé qu'un délai de trois mois a été fixé pour les travaux du comité, avant l'introduction d'un projet de loi après le Budget.