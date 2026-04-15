Ile Maurice: Contrôle aux frontières - 259 saisies de drogue et trois policiers arrêtés

Au Parlement, hier, le député Farhad Aumeer a interpellé le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, sur l'efficacité du contrôle aux frontières, notamment dans les ports et aéroports, ainsi que sur l'intégrité des officiers affectés à ces postes stratégiques.

Dans sa réponse, le PM, s'appuyant sur les informations du commissaire de police, a indiqué que 108 saisies de drogue ont été effectuées au port et 151 à l'aéroport entre le 1er janvier 2023 et le 10 avril 2026, soit un total de 259 opérations. Il a également révélé que trois policiers en poste à l'aéroport ont été arrêtés en lien avec des affaires de trafic de drogue. Ces derniers sont en détention et ont été suspendus de leurs fonctions conformément aux règlements en vigueur.

Concernant les mesures de prévention, Ramgoolam a précisé qu'un processus rigoureux de sélection est appliqué avant l'affectation des policiers aux points d'entrée stratégiques. Des exercices de vérification approfondis et de due diligence sont menés afin d'assurer leur fiabilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une fois en poste, les officiers font l'objet d'un suivi constant de la part de leurs supérieurs afin de garantir le respect des normes professionnelles. Le PM a également souligné que des rotations sont effectuées selon les besoins pour préserver l'intégrité des services, en complément de formations axées sur la discipline et l'éthique.