Togo: Les maires mobilisés pour un meilleur cadre de vie urbain

14 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Lomé la Belle veut retrouver son éclat. Face à la dégradation persistante du cadre de vie urbain et aux inondations récurrentes qui empoisonnent le quotidien des populations, le gouvernement a décidé de hausser le ton.

La consigne est désormais claire et uniforme pour l'ensemble des communes de la capitale : place à la fermeté. Jets d'ordures sauvages, caniveaux bouchés, raccordements illégaux de douches aux canaux publics d'évacuation des eaux de ruissellement... Ces pratiques, longtemps tolérées, sont désormais dans le viseur des autorités municipales. Toutes les communes de Lomé partagent les mêmes priorités et le même agenda : identifier, verbaliser et sanctionner les contrevenants, sans exception ni favoritisme.

Porte-voix de cette nouvelle doctrine, le maire de la commune Golfe 5, Kossi Aboka, n'a pas mâché ses mots : "La récréation est terminée. Nous devons respecter les lois que nous nous sommes votées pour que Lomé soit propre. Les populations souffrent trop des inondations."

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et d'enfoncer le clou : "La carotte, oui, mais nous n'allons pas oublier le bâton. Avec une grande exemplarité, tous les indélicats et récidivistes seront sanctionnés conformément aux dispositions légales." Au-delà des sanctions, c'est un véritable changement de comportement que les autorités appellent de leurs voeux. Car aucune politique d'assainissement ne peut porter ses fruits sans l'adhésion des citoyens. Lomé la Belle mérite mieux. Et ses habitants aussi.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.