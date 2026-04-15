Gabon: Minvoul - Une vaste caravane de sensibilisation contre la consommation de drogues en milieu scolaire mobilise autorités, experts et élèves.

« Prévenir aujourd'hui pour protéger demain », tel est le message fort qui a marqué la fin de semaine dernière dans le département du Haut-Ntem, à l'occasion d'une importante caravane de sensibilisation consacrée à la lutte contre la consommation de drogues en milieu scolaire.

Organisée par l'association Dynamique ESSAP, cette initiative a mobilisé élèves, encadreurs, autorités administratives, forces de sécurité ainsi que des experts des domaines judiciaire, sanitaire et psychosocial autour d'un objectif commun : renforcer la prévention et la protection de la jeunesse face aux substances psychoactives.

La caravane a parcouru un itinéraire structuré à travers plusieurs établissements secondaires du département, notamment le Lycée public de Bolossoville, le Lycée Protestant d'Ebomane, le Lycée catholique Saint Jean et le Lycée public Assogo Eyegue.

À chacune de ces étapes, les interventions ont permis d'aborder de manière progressive et complémentaire, les enjeux liés à la consommation de drogues en milieu scolaire, en insistant sur les risques sanitaires, sociaux, scolaires et juridiques, ainsi que sur les mécanismes de prévention et de résistance chez les jeunes.

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Tout au long de ce parcours, les échanges ont été particulièrement interactifs, marqués par une forte participation des élèves, qui ont exprimé leurs interrogations et pris part activement aux discussions. Cette dynamique a permis de renforcer l'appropriation des messages de prévention et de favoriser une prise de conscience collective sur les dangers liés aux substances psychoactives.

Le président de Dynamique ESSAP, M. Lilian Ndong Edzang, a souligné que cette action s'inscrit dans une démarche structurée et durable de protection de la jeunesse. Il a rappelé que la lutte contre les drogues en milieu scolaire nécessite une approche de proximité et une continuité dans l'action.

« Nous ne sommes pas dans une intervention ponctuelle, mais dans une dynamique de transformation des comportements. Chaque établissement visité renforce notre conviction qu'il faut construire une jeunesse informée, responsable et résiliente », a-t-il déclaré, appelant à une synergie entre familles, écoles, autorités et société civile.

Les interventions techniques ont enrichi la caravane à travers des éclairages complémentaires. Le Procureur adjoint, Mozogho Kevin, a insisté sur la rigueur de la législation en matière de stupéfiants et les sanctions encourues en cas d'infraction.

La psychologue Atsibouala Beyeme Sheronne a mis en évidence les effets psychologiques et sociaux progressifs de la consommation de drogues, notamment la déscolarisation et la perte de repères. Le Dr Moulekela Emaka Yanick, Chef du Centre médical de Minvoul, a pour sa part, alerté sur la gravité des conséquences sanitaires chez les adolescents, en particulier les risques de dépendance précoce et de troubles irréversibles.

À l'issue de cette caravane, les autorités présentes ont salué une initiative structurée et pertinente, estimant qu'elle contribue efficacement à la prévention des comportements à risque en milieu scolaire. Elles ont encouragé sa reproduction dans d'autres localités du pays, dans une logique de protection renforcée et durable de la jeunesse.

Au terme de cette opération, un message clair s'est imposé : seule une action collective, continue et de proximité peut permettre de lutter efficacement contre la consommation de drogues en milieu scolaire et de préserver durablement l'avenir de la jeunesse.