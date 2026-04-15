Congo-Kinshasa: La CENI dépose son rapport annuel d'avril 2025 à mars 2026 à l'Assemblée nationale

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima, a officiellement déposé ce mardi 14 avril à l'Assemblée nationale, son rapport annuel couvrant la période d'avril 2025 à mars 2026. Cet exercice de redevabilité, inscrit dans les principes de transparence et de bonne gouvernance, marque une étape importante dans le suivi du processus électoral en République démocratique du Congo. À cette occasion, Denis Kadima s'est dit disposé à répondre aux préoccupations des députés nationaux.

L'Assemblée nationale appelée à jouer pleinement son rôle de contrôle

Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Djoli, ce dépôt de rapport réaffirme le rôle de contrôle parlementaire, tout en accompagnant les institutions d'appui à la démocratie.

L'examen du document ouvre ainsi la voie à un débat en plénière, notamment sur la gestion de la CENI, l'utilisation des fonds publics et l'état d'avancement du processus électoral.

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Des défis persistants dans le cycle électoral

Au cours des échanges, la CENI a fait état de plusieurs difficultés, notamment sur le plan financier, mais aussi dans la poursuite du cycle électoral.

Malgré la tenue des scrutins présidentiel, national et provincial, certaines étapes restent inachevées à ce jour, notamment au niveau local. Les discussions ont ainsi porté sur les contraintes à lever pour parachever le processus électoral et consolider l'autorité démocratique de l'État sur l'ensemble du territoire.

« Une élection n'est pas un événement, c'est un cycle », a rappelé Jacques Djoli dans une interview accordée à la presse à l'issue de cette rencontre avec la CENI, insistant sur la nécessité d'éviter toute rupture dans la planification logistique, conceptuelle et financière.

Préoccupations sécuritaires et intégrité du processus

La situation sécuritaire dans l'Est du pays a également été évoquée, avec des inquiétudes liées au déplacement du matériel électoral. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Djoli insiste sur la nécessité de garantir l'intégrité des bases de données électorales.

Sur ce point, la CENI a assuré avoir pris des dispositions pour sécuriser les informations et poursuivre le processus dans le respect des normes, note M. Djoli.