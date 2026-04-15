Ethiopie: Le pays met en place un programme de réforme visant à consolider ses capacités diplomatiques

Addis-Abeba — Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé le lancement d'un nouveau programme de réforme visant à renforcer les capacités diplomatiques du pays et à moderniser son cadre institutionnel.

Cette initiative a pour ambition de doter les diplomates des compétences nécessaires pour mieux défendre les intérêts nationaux de l'Éthiopie sur la scène internationale.

Présenté lors d'une cérémonie officielle, ce programme s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation du ministère afin de l'adapter aux évolutions des contextes régional et mondial.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a indiqué qu'une feuille de route de réforme institutionnelle sur trois ans est déjà en cours d'exécution, visant à améliorer l'efficacité administrative, moderniser les systèmes internes et renforcer l'environnement de travail.

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Il a insisté sur l'importance du développement des compétences des diplomates, estimant que ce programme leur permettra de renforcer leurs capacités d'analyse, leurs compétences professionnelles et leur maîtrise des enjeux internationaux afin de mieux représenter l'Éthiopie dans un environnement global de plus en plus complexe.

Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Berhanu Tsegaye, a pour sa part souligné l'urgence de cette réforme, destinée à moderniser l'institution et à l'aligner sur les exigences actuelles.

Il a expliqué qu'une étude interne approfondie avait permis d'identifier les principales lacunes, orientant ainsi la conception du programme.

Parmi les défis relevés figurent le renforcement du professionnalisme, une meilleure compréhension du contexte et de la culture nationale, ainsi que l'amélioration des compétences en diplomatie et en négociation internationales.

Selon lui, la réforme vise à corriger ces insuffisances tout en tenant compte des transformations du contexte international et des priorités stratégiques de l'Éthiopie.

Le programme comprend notamment des formations spécialisées, la révision des curricula de l'Institut des affaires étrangères, l'introduction d'un nouveau code de conduite et l'élargissement des opportunités d'études supérieures.

Lors de la cérémonie de lancement, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Éthiopie, Samuel Doe, a réaffirmé l'appui de l'organisation en tant que partenaire clé de cette initiative.

Il a également salué la contribution du PNUD en matière d'expertise technique et de soutien financier initial, tout en appelant les partenaires internationaux à renforcer leur engagement à travers le cofinancement, la coopération technique et le partage de connaissances.

Enfin, il a souligné que la diplomatie moderne va au-delà des relations interétatiques traditionnelles, jouant un rôle central dans la consolidation de la paix, l'intégration économique, le commerce, la coopération climatique et la stabilité régionale, et que le renforcement des capacités institutionnelles et humaines demeure essentiel pour soutenir les ambitions de développement de l'Éthiopie.