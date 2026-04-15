Ethiopie: Selon le Premier ministre Abiy, l'industrie manufacturière constitue un élément essentiel à la préservation de la souveraineté nationale

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'industrie manufacturière représente un pilier essentiel de la souveraineté nationale, de la transformation économique et de la création d'emplois pour les citoyens.

Dans un entretien exclusif intitulé « Le coeur de la souveraineté », accordé à la Société de radiodiffusion éthiopienne, il a mis en avant le rôle stratégique du secteur manufacturier, considéré comme un moteur clé de la croissance économique du pays.

Il a souligné que ce secteur est déterminant pour améliorer la productivité et renforcer la compétitivité nationale, en augmentant à la fois le volume et la qualité de la production.

Selon lui, une véritable autonomie économique repose sur la capacité d'un pays à satisfaire la demande intérieure tout en respectant des standards élevés permettant de s'imposer sur les marchés internationaux.

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Le Premier ministre a également indiqué que le secteur manufacturier ne se limite pas à une fonction économique, mais agit comme un levier structurant de la transformation industrielle et de la diversification de l'économie.

Il a insisté sur la nécessité de passer d'une économie basée sur l'exportation de matières premières à une économie fondée sur la production de biens à forte valeur ajoutée, un processus rendu possible par une base industrielle solide.

Abiy Ahmed a en outre mis en avant l'effet d'entraînement de l'industrialisation sur l'innovation et la modernisation de l'ensemble des secteurs économiques.

Sur le plan social, il a rappelé que l'industrie manufacturière constitue une source majeure d'emplois, contribuant ainsi à la stabilité sociale et à la prospérité nationale.

En conclusion, le Premier ministre a présenté le secteur manufacturier comme un élément central non seulement des politiques économiques, mais aussi de l'identité et de l'indépendance de l'Éthiopie, en tant que moteur de transformation structurelle et de développement durable.