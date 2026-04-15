Afrique: Le pays, leader africain dans la production de blé et de café, selon le ministre d'État à l'Agriculture

Addis-Abeba — Selon le ministre d'État à l'Agriculture, Eyasu Elias, l'Éthiopie s'impose désormais comme le principal producteur de blé en Afrique, ainsi que le premier producteur et exportateur de café du continent.

Le ministre d'État a fait cette annonce à l'occasion d'une réunion de l'Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA), tenue aujourd'hui à Addis-Abeba dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de l'organisation.

L'AGRA est une institution panafricaine dédiée à la diffusion à grande échelle d'innovations agricoles, visant à augmenter les revenus des petits exploitants, améliorer leurs conditions de vie et renforcer la sécurité alimentaire.

Dans son allocution d'ouverture, le professeur Eyasu a indiqué que l'Éthiopie avait engagé une stratégie ambitieuse et volontaire de transformation agricole, appuyée par un leadership politique affirmé, des politiques cohérentes et des investissements durables en faveur des agriculteurs, notamment depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed.

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Il a souligné que les résultats sont tangibles, précisant que le pays est devenu le premier producteur de blé en Afrique grâce à des systèmes irrigués résilients face au climat, ainsi que le principal producteur et exportateur de café.

Selon lui, ces avancées s'inscrivent pleinement dans les priorités de l'AGRA, notamment le renforcement des systèmes semenciers, l'amélioration de la productivité, l'accès aux marchés et la mise en place de systèmes agricoles durables et résilients.

Il a également affirmé que l'appui de l'AGRA a joué un rôle clé dans le développement des chaînes de valeur du blé, des oléagineux, du riz et du sorgho en Éthiopie, tout en consolidant les capacités politiques et institutionnelles.

Le président du conseil d'administration de l'AGRA, Hailemariam Dessalegn, a rappelé que l'organisation a été fondée sur la conviction que l'avenir de l'Afrique dépend de la prospérité de ses agriculteurs, ainsi que de la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la création de richesses.

« Cette vision demeure tout aussi pertinente aujourd'hui, l'agriculture constituant le pilier des économies africaines, et la prospérité du continent reposant sur la réussite de ses agriculteurs », a-t-il insisté.

Il a ajouté que, depuis deux décennies, l'AGRA contribue à l'augmentation de la production agricole en renforçant les systèmes de semences, en améliorant la fertilité des sols, en soutenant les politiques agricoles et en facilitant l'accès aux marchés ruraux.

À ce titre, il a cité l'Éthiopie comme un modèle, où l'agriculture est restée une priorité constante à travers les différentes administrations, représentant plus de 30 % du PIB, employant la majorité de la population et stimulant les exportations.

La présidente de l'AGRA, Alice Ruhweza, a pour sa part indiqué que l'organisation collabore étroitement avec ses partenaires -- gouvernements, ONG, secteur privé et autres acteurs -- afin de proposer des solutions éprouvées aux petits exploitants et aux entreprises agricoles africaines.

Elle a conclu en soulignant la nécessité de continuer à renforcer les systèmes agricoles, depuis les politiques et les institutions jusqu'à la recherche, l'innovation et des marchés efficaces, appelant à une meilleure coordination des partenaires autour de priorités claires et de résultats concrets.