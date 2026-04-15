Ethiopie: Le pays intensifie ses efforts de plaidoyer en faveur du financement climatique lors de discussions de haut niveau avec le CI

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide a mené des échanges de haut niveau avec Tariye Gbadegesin, directrice générale des Climate Investment Funds (CIF), en vue de consolider la coopération dans le domaine de l'action climatique.

La rencontre s'est tenue en marge des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI, au cours desquelles les deux parties ont mis en avant la nécessité urgente de renforcer le financement climatique et les partenariats, en particulier en faveur des pays les plus vulnérables.

Le ministre Ahmed Shide a salué le rôle déterminant du CIF dans la mobilisation de ressources financières pour le climat au profit des pays à faible revenu, tout en réaffirmant l'engagement résolu de l'Éthiopie à promouvoir son programme de développement vert.

Il a souligné que ce partenariat renforcé sera crucial à l'approche de l'accueil par le pays du sommet de la COP32.

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De son côté, la directrice générale Tariye Gbadegesin a félicité l'Éthiopie pour l'obtention de l'organisation de la COP32 et a réitéré l'appui total du CIF aux préparatifs en cours.

Elle a également mis en avant les perspectives d'approfondissement de la coopération dans des secteurs prioritaires, notamment les solutions fondées sur la nature et la décarbonation de l'industrie.

Les échanges ont par ailleurs porté sur l'Échange mondial de connaissances du CIF, prévu à Addis-Abeba plus tard ce mois-ci.

Cet événement, organisé conjointement par l'Éthiopie, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, devrait constituer une plateforme stratégique pour consolider les partenariats et dynamiser l'action climatique dans la région.