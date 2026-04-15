Ethiopie: Le gouverneur de la Banque nationale met en lumière les réformes financières engagées par le pays lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale

Addis-Abeba — Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, est intervenu en tant qu'orateur clé lors d'une conférence consacrée au renforcement des capacités, organisée en marge des réunions de printemps 2026 du FMI et de la Banque mondiale, où il a présenté le vaste programme de modernisation du secteur financier du pays.

Lors de cette rencontre de haut niveau réunissant des responsables du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Commission européenne, il a détaillé une feuille de route ambitieuse visant à construire un système financier plus robuste, moderne et inclusif.

Tekalign a mis en avant la transformation structurelle profonde en cours dans le système financier éthiopien, inscrite dans le cadre du programme national de réformes économiques.

Parmi les principales initiatives figurent le passage à un cadre de politique monétaire basé sur les taux d'intérêt, l'introduction d'un régime de change orienté par le marché ainsi qu'une refonte globale du cadre réglementaire, soutenue par une nouvelle loi sur la banque centrale et une législation bancaire modernisée.

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Le gouverneur a également insisté sur la notion d'appropriation nationale, soulignant que ces réformes sont conçues et mises en oeuvre par l'Éthiopie elle-même, avec un appui technique aligné sur ses priorités de développement, plutôt que dicté de l'extérieur.

En se projetant vers l'avenir, il a identifié comme priorités l'approfondissement des marchés financiers domestiques et l'ouverture progressive du secteur aux investissements étrangers.

Enfin, il a rappelé que la réussite durable de ces réformes reposera sur le renforcement des capacités institutionnelles, la cohérence dans l'application des politiques et la mise en place d'un système financier capable de soutenir une économie dynamique tirée par le secteur privé.