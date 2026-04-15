Sénégal: Commercialisation de l'oignon local - Les ventes des agrobusiness suspendues du 15 avril au 1er juin prochain

Le ministère du Commerce et de l'Industrie dans une lettre circulaire annonce la suspension des ventes d'oignons des agrobusiness sur le marché intérieur du 15 avril au 01 juin 2026.

«Dans le cadre du suivi de la campagne de commercialisation de l'oignon local, l'Agence de régulation des marchés (Arm) a mis en place un dispositif de régulation du marché des produits agricoles afin d'assurer la disponibilité des produits, d'en faciliter l'accès et de garantir une cohabitation équilibrée entre les agro-business et les exploitations familiales », lit-on dans la note.

Toutefois, explique le ministère, l'analyse du marché met en évidence une situation de suroffre, entraînant une baisse drastique des prix au détriment des exploitations familiales, ainsi que des pertes post- récolte.

«En conséquence, afin d'améliorer la régulation du marché et de sécuriser des prix rémunérateurs pour les producteurs, II a été décidé de suspendre la mise en marché, sur le marché intérieur, des oignons issus des agro-business du 15 avril au 1e juin 2026 », informe le ministère du Commerce.

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Il a précisé que les agro-industries ne disposant pas de capacités de stockage sont invitées à se rapprocher de l'Agence de régulation des marchés, qui mettra à leur disposition des infrastructures de stockage. Un suivi régulier des prix sera assuré afin de prévenir toute spéculation et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs.

Le ministère a indiqué que tout chargement d'oignons doit obligatoirement être accompagné d'une lettre de voiture signée par I'Arm.