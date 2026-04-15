Maroc: Au pays - La société STROC Industrie réalise un résultat net de 0,5 million de dirhams en 2025

15 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au 31 décembre 2025, la société marocaine STROC Industrie, qui opère notamment dans l'ingénierie, le génie civil, la structure métallique, a réalisé un résultat net bénéficiaire de 0,5 million de dirhams (MDH) contre une perte de 12,5 millions de dirhams en 2024.

Selon les responsables de l'entreprise, cela confirme « l'efficacité du plan de restructuration mis en oeuvre et du projet industriel de STROC Industrie. »

Ils estiment par ailleurs que l'exercice 2025 a été marqué par une accélération de l'activité, portée par la réorganisation des chantiers et marquant un tournant pour la société avec un retour à la rentabilité opérationnelle.

« Après plusieurs années d'efforts de restructuration, STROC Industrie démontre aujourd'hui sa capacité à générer de la valeur et à restaurer ses fondamentaux économiques », soulignent-ils. Selon eux, malgré un contexte de trésorerie exigeant et un ralentissement de l'activité lié au cycle naturel de clôture des grands projets au 4ème trimestre, la société a été capable de maintenir un niveau de production élevé, démontrant la résilience de son savoir-faire. Dans ce contexte le chiffre d'affaires a progressé de +48% par rapport à 2024, pour atteindre 174 MDH.

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Le résultat d'exploitation redevient nettement positif à 16 millions de dirhams contre une perte de 14 millions de dirhams en 2024.

« Avec un carnet de commandes solide et des perspectives de marché favorables, la société vise avec confiance l'atteinte de ses objectifs de rétablissement », soulignent la direction de l'entreprise.

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