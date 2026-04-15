Burkina Faso: Retour sur investissements - Les actionnaires de BOA Burkina Faso percevront un dividende global de 17,468 milliards FCFA le 23 avril 2026

La Bank Of Africa (BOA) Burkina Faso mettra en paiement le 23 avril 2026, au titre de l'exercice 2025, un dividende global net de 17,468 milliards de FCFA, a annoncé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est coté cet établissement bancaire.

Cela correspond à un dividende net par action de 397 FCFA. Selon la direction générale de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au jeudi 23 avril 2026, le titre BOA Burkina Faso cotera ex-dividende à partir du mercredi 22 avril 2026. Passé ce délai, les responsables de la BRVM avancent que tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation, seront annulés.

Au terme de l'exercice 2025, la BOA Burkina Faso a réalisé un résultat net après impôts de 19,252 milliards de FCFA contre 22,419 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 14,12%.

Quant au total bilan de la banque, il se situe à 1 149 milliards de FCFA contre 1 079 milliards de FCFA en 2024, soit une légère progression de 0,06%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le produit net bancaire enregistre une hausse de 0,57% à 57,819 milliards de FCFA contre 57,489 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

Durant la période sous revue, les charges générales d'exploitation de la banque ont été comprimés de 269 millions, passant de 25,686 milliards de FCFA en 2024 à 25,417 milliards de FCFA un an plus tard.

Concernant le résultat brut d'exploitation, il connait une augmentation de 536 millions, à 30,536 milliards de FCFA contre 30 milliards de FCFA en 2024.

Le coût du risque de la banque s'est nettement détérioré, se situant à -8,355 milliards de FCFA contre -4,302 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation suit la même tendance baissière, s'établissant à22,182milliards de FCFA contre 25,697 milliards de FCFA en 2024.