Ile Maurice: Reza Uteem - «Je ne comprends pas cette obsession à vouloir être fonctionnaire»

Répondant à Rubna Daureeawo, députée de la circonscription Rivière-des-Anguilles-Souillac (n° 13), sur les mesures ciblées visant à réduire un chômage plus élevé chez les jeunes femmes, le ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem, a reconnu que certains secteurs restent davantage orientés vers les hommes, malgré un nombre plus important de femmes qualifiées, comme en témoignent les résultats du Higher School Certificate, du School Certificate et du niveau universitaire.

Le ministre Uteem a également évoqué les difficultés rencontrées par certaines femmes pour reprendre le travail après un congé de maternité. Il a indiqué travailler avec le ministère de l'Égalité des genres et les organisations syndicales afin d'éliminer toute discrimination à l'embauche.

Concernant les disparités entre régions urbaines et rurales, le ministre a précisé que la répartition du chômage est globalement équilibrée sur le territoire, tout en notant qu'une grande partie des jeunes inscrits sont déjà en emploi. Il a mis en évidence une tendance persistante : «Je ne sais pas pourquoi il y a cette obsession de vouloir travailler dans la fonction publique ou dans les collectivités locales.»

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Il a ajouté que cette situation se fait au détriment du secteur privé, qui peine pourtant à pourvoir ses postes, au point de recourir à la main-d'oeuvre étrangère.