Ile Maurice: Audit 2024-2025 - Le PM annonce des mesures correctives et un nouveau mécanisme de contrôle

Interpellé par le député Roshan Jhummun sur le rapport du directeur de l'Audit pour l'exercice financier 2024-2025, Navin Ramgoolam a affirmé que le gouvernement a rapidement enclenché une série d'actions pour corriger les dysfonctionnements relevés et renforcer la gestion des finances publiques. Dès la réception du rapport, le ministère des Finances a procédé à un examen approfondi des observations formulées. Dans cette optique, une circulaire émise le 20 mars a appelé les Supervising Officers et Accounting Officers à prendre des mesures immédiates.

Il leur est notamment demandé d'identifier les causes profondes des problèmes, de comprendre pourquoi certaines recommandations n'ont pas été appliquées, de mettre en oeuvre des actions correctives sans délai et de désigner un responsable chargé du suivi.

Une seconde circulaire, datée du 27 mars, insiste sur un contrôle accru des organismes sous tutelle. Les responsables doivent désormais s'assurer que ces entités respectent les politiques natio- nales, les exigences réglementaires et financières, tout en améliorant l'efficacité des services publics.

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Pour illustrer les défaillances relevées, le chef du gouvernement a cité la Mauritius Prison Service. Un contrat de Rs 13,3 millions pour l'installation de caméras de surveillance à la prison de Beau-Bassin avait été attribué à une entreprise dont le dirigeant est un ancien député sous l'ancien régime. Selon le rapport d'audit, le prestataire n'a plus donné suite aux sollicitations, sans qu'aucune démarche légale ne soit entreprise. Une situation qualifiée de «négligence» par le PM, qui assure que des actions seront prises.

Au-delà des mesures correctives, le gouvernement prévoit la mise en place d'une National Accountability Enforcement Authority (NAEA). Cette nouvelle instance aura pour mission d'examiner les conclusions des différents organes de contrôle, d'enquêter sur les manquements et de recommander des sanctions administratives. Elle sera également chargée de veiller au respect du futur Fiscal Responsibility Bill, en préparation avec l'appui du Fonds monétaire international.

Le gouvernement entend également renforcer le cadre légal afin de permettre au directeur de l'Audit de soumettre des rapports complémentaires ciblant les cas les plus critiques. Par ailleurs, tous les rapports d'audit qualifiés des entreprises publiques seront transmis à la NAEA pour investigation.

S'agissant de la réforme budgétaire, le PM a souligné que l'introduction du Performance-Based Budgeting constitue un levier clé. Ce système repose sur des indicateurs de performance que les ministères doivent atteindre, les contraignant ainsi à améliorer leurs processus, réduire le gaspillage et optimiser l'utilisation des fonds publics.