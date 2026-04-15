Togo: Localité après localité, le pays s'illumine

15 Avril 2026
Togonews (Lomé)

L'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) s'apprête à lancer la construction de mini-réseaux solaires dans 27 localités rurales de la région des Plateaux.

L'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) s'apprête à lancer la construction de mini-réseaux solaires dans 27 localités rurales de la région des Plateaux, dans le cadre d'un projet financé par la Banque islamique de développement (BID) visant à électrifier 317 localités à travers tout le pays.

Les travaux seront déployés en deux temps. La première phase concernera 11 localités, avec l'installation de 1 295 kWc de capacité solaire, 2 520 kWh de stockage par batteries et près de 39 km de réseaux de distribution, offrant 241 points d'éclairage public aux populations bénéficiaires. La seconde phase étendra l'électrification aux 16 localités restantes, avec 1 030 kWc supplémentaires de capacité solaire, 1 850 kWh de stockage, plus de 54 km de réseaux et 334 points lumineux.

Face aux défis spécifiques des zones reculées, le gouvernement a fait le choix judicieux des mini-réseaux solaires : une solution moins coûteuse, plus résiliente et parfaitement adaptée aux réalités du terrain.

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Au-delà de l'éclairage, c'est tout un écosystème économique local qui sera stimulé, commerces, artisanat, santé, éducation, transformant durablement le quotidien des populations concernées.

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