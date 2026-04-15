Ile Maurice: Le corps du jeune Malgache retrouvé dans le lagon

Le corps de François Gabriel Fanomezantsoa, le jeune ressortissant malgache porté disparu en mer hier à la plage publique de Mont-Choisy, a été repêché ce matin, mercredi 15 avril, dans le lagon, mettant fin aux recherches entreprises depuis la veille. Une autopsie devrait être pratiquée bientôt afin de déterminer les causes exactes du décès.

Pour rappel, une opération de recherche d'envergure avait été déclenchée hier après-midi, après la disparition du jeune homme en mer. Selon les informations rapportées à la police de Pointe-aux-Canonniers par le constable Niamut, les faits remontent aux alentours de 13 h 25. Alertées par un proche de la victime, les autorités s'étaient immédiatement rendues sur les lieux.

Sur place, le cousin du disparu, âgé de 23 ans, avait expliqué que François Gabriel Fanomezantsoa s'était volatilisé alors qu'il se trouvait dans l'eau. La victime, également âgée de 23 ans, de nationalité malgache et domiciliée à Plaine-Verte, était, selon les premières indications, en bonne santé mentale.

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Les éléments de la National Coast Guard (NCG) de Trou-aux-Biches, appuyés par des plongeurs, avaient été mobilisés rapidement. Des embarcations avaient été déployées pour effectuer des recherches intensives en mer. Les opérations de plongée et de ratissage s'étaient poursuivies jusqu'à 19 heures, sans succès.