Ile Maurice: Deux gilets pare-balles disparaissent après une mission de la SMF

Une enquête a été ouverte par la police de Terre-Rouge après la disparition de deux gilets pare-balles à l'issue d'une mission de la Special Mobile Force (SMF), le dimanche 12 avril, lors d'un déplacement entre Balaclava et Vacoas. Selon les informations consignées dans une entrée du journal de bord (OB 1810/2026), un sergent de la SMF a signalé le 13 avril en soirée la disparition de deux gilets pare-balles noirs, possiblement égarés aux alentours de 21 heures, alors que l'équipe regagnait sa base après une opération menée à l'hôtel Oberoi, à Balaclava.

D'après les recoupements des enquêteurs, une équipe de la SMF avait été mobilisée dès 8 heures du matin, quittant les casernes à bord de deux véhicules pour se rendre sur place. À leur arrivée, les équipements du poste de commandement avaient été vérifiés et jugés conformes à l'inventaire.

Après la mission, le dispositif a été levé vers 16 h 45. L'équipe a toutefois quitté les lieux vers 20 h 15, après avoir chargé l'ensemble du matériel dans un véhicule de service. Arrivés à Vacoas vers 21 h 40, les équipements ont été remis à un agent administratif, avant que les armes et munitions ne soient restituées à l'armurerie.

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Ce n'est que le lendemain qu'une anomalie a été constatée : deux gilets pare-balles manquaient à l'appel. Alerté, le responsable de l'équipe s'est rendu sur les lieux de la mission afin de vérifier auprès du personnel de sécurité de l'hôtel et de procéder à une première fouille, sans résultat.

Une opération de ratissage plus approfondie a ensuite été menée par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Terre-Rouge, sous la supervision d'un officier supérieur, en présence des membres de l'unité concernés. Le trajet emprunté lors du retour a également été reconstitué, sans que les équipements manquants ne soient retrouvés.

Les circonstances exactes de cette disparition demeurent, à ce stade, inconnues. L'enquête se poursuit.