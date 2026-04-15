Cote d'Ivoire: 152e Assemblée générale de l'UIP en Türkyie - Patrick Achi et Kandia Camara à Istanbul

Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat participeront aux travaux qui s'ouvrent, ce mercredi 15 avril.

Les députés et les sénateurs des pays membres de l'Union interparlementaire (Uip) se retrouveront à Istanbul, capitale de la Turquie, pour une assemblée générale, la 152e du genre.

Les délégations des deux Chambres ivoiriennes seront conduites par le président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, et la présidente du Sénat, Kandia Camara. Les travaux qui s'ouvrent, ce mercredi 15 avril 2026, dureront cinq jours.

Cette année, c'est sur le thème général, « Cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures », que les parlementaires axeront leurs réflexions.

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Les élus partis d'Abidjan, témoigneront de l'expérience ivoirienne en termes de recherche et de préservation de la paix. Patrick Achi et Kandia Camara porteront, nul doute, la vision de la Côte d'Ivoire à Istanbul.

La 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire verra la participation d'une centaine de députés et de sénateurs. Qui participeront à toutes les réunions de tous les organes parlementaires de l'Uip, notamment ses quatre Commissions permanentes, le Forum des femmes parlementaires et le Forum des jeunes parlementaires. Ainsi que le Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient et le Groupe de travail sur la résolution pacifique de la guerre en Ukraine.

Les travaux devront éclairer sur le rôle des Parlements dans la mise en place de mécanismes solides de gestion post-conflit et dans la restauration de la paix. Ainsi que dans la lutte contre le protectionnisme, la réduction des droits de douane et la prévention de l'évitement fiscal des entreprises.

Depuis sa création en 1889, l'Union interparlementaire a oeuvré pour la coopération et pour le dialogue entre toutes les nations. Elle compte aujourd'hui 183 Parlements membres et 15 organismes parlementaires régionaux. Son credo repose sur la paix dans le monde, la démocratie et le développement durable.

L'Uip porte aussi le combat de la parité homme-femme, de la lutte contre le changement climatique et la promotion d'une économie verte.