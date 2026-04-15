Cote d'Ivoire: Salon Abidjan innova - L'événement reporté au 26 novembre 2026

La 8e édition du Salon international des inventions, Abidjan Innova, ne se tiendra plus aux dates initialement prévues.

Annoncé pour les 23 au 25 avril 2026 au Palais de la culture de Treichville, l'événement est désormais reporté du 26 au 28 novembre 2026, sur le même site.

L'information a été rendue publique le mardi 14 avril par Pierre Djibril Coulibaly, président de la Fondation Africa Innova, structure organisatrice du salon. Selon lui, cette décision répond à la nécessité de prendre en compte de nouveaux paramètres contextuels exigeant une réorganisation du calendrier. L'objectif affiché est clair : offrir des conditions optimales pour la réussite de cette grand-messe de l'innovation.

Malgré ce report, les ambitions de l'événement restent intactes. Cette 8e édition se déroulera autour du thème : « Invention et propriété intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle ». Un choix en phase avec les mutations technologiques actuelles et les enjeux croissants liés à la protection des innovations dans un environnement numérique en constante évolution.

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Organisé depuis 2018, Abidjan Innova s'est progressivement imposé comme un rendez-vous incontournable pour les inventeurs, chercheurs, startups et acteurs industriels.

L'événement bénéficie de l'expertise de Conceptum Exhibition, initiateur du concept Innova à Bruxelles et à Barcelone, ainsi que du soutien de plusieurs partenaires institutionnels et privés.

Au fil des éditions, le salon s'est affirmé comme une plateforme stratégique de valorisation des inventions et de promotion de l'innovation, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'échelle africaine et internationale. Il contribue également à stimuler le développement technologique et économique des États en favorisant les échanges, les partenariats et le transfert de compétences.

Avec ce nouveau calendrier, les organisateurs entendent proposer une édition encore plus aboutie, à la hauteur des attentes des participants et des enjeux liés à l'innovation dans un monde de plus en plus.