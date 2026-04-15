Cote d'Ivoire: Amélioration des services financiers - Près de 200 plaintes et 25 demandes de renseignements enregistrées en 2025

14 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La secrétaire exécutive de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire (Oqsf-CI), Léocadie Loukou Yao, a souligné que sa structure a enregistré, en 2025, dans le cadre de la protection du consommateur, 191 plaintes et 25 demandes de renseignements.

Elle s'exprimait à la tribune « Tout savoir sur » du Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg), le mardi 14 avril 2026, à Abidjan-Plateau. Aussi, a-t-elle indiqué qu'à la fin de l'année 2025, 1 879 personnes ont interagi avec l'Intelligence artificielle (Ia) et 56 autres se sont enregistrées pour suivre les 15 modules. En outre, pour plus de transparence, 1 294 comparaisons ont été effectuées via le site outils.oqsfci.org.

En effet, pour la phase pilote, 2 034 évaluations ont été réalisées. « L'Oqsf-CI abrite un dispositif de conciliation et de médiation pour le règlement amiable des différends et peut être sollicité gratuitement par tout consommateur », dit-elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La secrétaire exécutive de l'Oqsf-CI a, par ailleurs, rappelé les missions de sa structure. En effet, placé au coeur de la relation entre les acteurs, l'Observatoire a trois grandes missions : observateur et organe de veille de la qualité ; éducateur et creuset d'information financière (sensibilisation/renforcement de la culture financière, élaboration de guides de référence et de bonnes pratiques, etc.) ; et la protection des consommateurs, en accompagnant le consommateur ayant un différend avec son fournisseur de services financiers.

A l'en croire, en dépit des avancées enregistrées, des efforts importants restent à consentir, notamment en matière de transparence, de gestion des réclamations et sinistres, d'accessibilité des services et d'amélioration continue de l'expérience client. « Nous retenons surtout que l'amélioration durable de la qualité des services financiers repose surtout sur une responsabilité partagée », a expliqué Léocadie Loukou Yao.

C'est pourquoi elle appelle à une mobilisation collective de l'ensemble des acteurs, à savoir, entre autres, les fournisseurs de services financiers, qui doivent tenir leurs engagements contractuels par un dialogue transparent et constant, en offrant des produits adaptés pour élargir la base de clients ; les médias, dont le rôle est déterminant ; et l'État.

« L'évaluation de la qualité des services financiers par vous, consommateurs, est le Graal (pouvoir) que l'Etat de Côte d'Ivoire offre à tous les usagers de services financiers. Cette importante étape sera officiellement lancée par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, au cours du mois de mai », a-t-elle annoncé.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.