Cote d'Ivoire: Amélioration des services financiers - Près de 200 plaintes et 25 demandes de renseignements enregistrées en 2025

La secrétaire exécutive de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire (Oqsf-CI), Léocadie Loukou Yao, a souligné que sa structure a enregistré, en 2025, dans le cadre de la protection du consommateur, 191 plaintes et 25 demandes de renseignements.

Elle s'exprimait à la tribune « Tout savoir sur » du Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg), le mardi 14 avril 2026, à Abidjan-Plateau. Aussi, a-t-elle indiqué qu'à la fin de l'année 2025, 1 879 personnes ont interagi avec l'Intelligence artificielle (Ia) et 56 autres se sont enregistrées pour suivre les 15 modules. En outre, pour plus de transparence, 1 294 comparaisons ont été effectuées via le site outils.oqsfci.org.

En effet, pour la phase pilote, 2 034 évaluations ont été réalisées. « L'Oqsf-CI abrite un dispositif de conciliation et de médiation pour le règlement amiable des différends et peut être sollicité gratuitement par tout consommateur », dit-elle.

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La secrétaire exécutive de l'Oqsf-CI a, par ailleurs, rappelé les missions de sa structure. En effet, placé au coeur de la relation entre les acteurs, l'Observatoire a trois grandes missions : observateur et organe de veille de la qualité ; éducateur et creuset d'information financière (sensibilisation/renforcement de la culture financière, élaboration de guides de référence et de bonnes pratiques, etc.) ; et la protection des consommateurs, en accompagnant le consommateur ayant un différend avec son fournisseur de services financiers.

A l'en croire, en dépit des avancées enregistrées, des efforts importants restent à consentir, notamment en matière de transparence, de gestion des réclamations et sinistres, d'accessibilité des services et d'amélioration continue de l'expérience client. « Nous retenons surtout que l'amélioration durable de la qualité des services financiers repose surtout sur une responsabilité partagée », a expliqué Léocadie Loukou Yao.

C'est pourquoi elle appelle à une mobilisation collective de l'ensemble des acteurs, à savoir, entre autres, les fournisseurs de services financiers, qui doivent tenir leurs engagements contractuels par un dialogue transparent et constant, en offrant des produits adaptés pour élargir la base de clients ; les médias, dont le rôle est déterminant ; et l'État.

« L'évaluation de la qualité des services financiers par vous, consommateurs, est le Graal (pouvoir) que l'Etat de Côte d'Ivoire offre à tous les usagers de services financiers. Cette importante étape sera officiellement lancée par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, au cours du mois de mai », a-t-elle annoncé.