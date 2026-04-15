Cote d'Ivoire: Journée internationale de la secrétaire - La Sodefor initie un team building pour rendre ses secrétaires plus efficaces

« La secrétaire de direction au coeur de la performance et du leadership organisationnel ». Tel est le thème d'un team building initié, le mardi 14 avril 2026, par la Société de développement des forêts (Sodefor), à son siège, à Cocody (Abidjan), à l'endroit d'une cinquantaine de secrétaires, afin de les rendre plus efficaces. Ce renforcement des capacités se veut l'une des activités phares organisées par l'entité dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des secrétaires.

Pour le directeur général de la Sodefor, le conservateur général des Eaux et Forêts, Brêhima Coulibaly, ce team building est d'autant plus important pour les secrétaires que, grâce à lui, elles ne sont plus seulement des assistantes administratives. « Elles sont aujourd'hui de véritables actrices de la performance organisationnelle », affirme-t-il.

Dans un environnement de travail marqué par la transformation digitale et la recherche constante de performance, le directeur général estime que la fonction de secrétaire exige dorénavant des compétences techniques additionnelles. D'où son encouragement à celles-ci à s'adapter et à se perfectionner, afin d'affirmer pleinement leur rôle au sein de l'entreprise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il salue également la rigueur et le professionnalisme de ses collaboratrices, qui contribuent directement à l'efficacité des services et à la qualité des résultats de la Sodefor. « Vous êtes au centre de la circulation de l'information, l'interface entre les responsables et leurs équipes, entre l'administration et ses partenaires. Vous jouez un rôle clé dans la coordination des activités, la gestion des priorités et l'anticipation des besoins », a-t-il tenu à souligner, pour leur rendre hommage.

Kouadio Gafana Soro, présidente par intérim de l'Union des secrétaires (Us) de la Sodefor, s'est félicitée de l'initiative, qui constitue une opportunité précieuse pour acquérir de nouvelles connaissances, partager des expériences, enrichir leurs pratiques professionnelles et renforcer leur position dans le leadership organisationnel.

Koné Yolande Esther a choisi de conduire ce team building à travers des travaux de groupe en salle et des activités de terrain. Elle entend inculquer aux participantes des outils pour apprendre à se redécouvrir, à mieux s'organiser et à atteindre les objectifs qui leur sont fixés.