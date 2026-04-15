Cote d'Ivoire: Tennis/Organisation des tournois Atp 50 et 75 à Abidjan - Le pays dans la cour des grands !

L'évolution du tennis ivoirien depuis l'avènement du président Sylvère Koyo est vraiment chic. L'année dernière, la Côte d'Ivoire était dans les 150 plus gros tournois du Challenger de l'Atp Tour. Cette année, le pays frappe à la porte des 50 plus gros tournois avec l'Atp 75.

C'est clair, Abidjan a intégré le monde des grands tournois Atp. Ces rendez-vous annuels qui mobilisent, en un même lieu, des joueurs classés dans le top 300 mondial. Grâce à ses infrastructures adaptées et surtout aux ambitions nobles de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit), le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Après une première édition 2025 réussie, Côte d'Ivoire Open revient, cette année, dans une dimension renforcée, avec une catégorie Challenger 75 qui hisse le tournoi parmi les rendez-vous majeurs du circuit africain. Le vainqueur du deuxième tournoi, empochera 75 points. Contrairement à celui du premier qui glane 50 points.

On comprend dès lors l'affluence des joueurs de renom. En effet, pour cette édition, on annonce des noms comme Gauthier Onclin (169), Belge, Florent Bax (268), Français, Michael Mmoh (256), Aziz Dougaz (Tunisie, 185), Rodrigo Pacheco Méndez (196), Mexicain, Karim Bennani (579), Tunisien, ou encore César Bouchelaghem (France, 627), etc. Avec eux, Calvin Hemery (354), le Franco-Nigérian en pleine ascension.

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Tous ces joueurs (25 nationalités) auront en face un trio d'Ivoiriens, à savoir Elijah Sanogo (-2/6 France), le Franco-ivoirien que la Fit veut voir à l'oeuvre, Eliakim Coulibaly, N°1 Ivoirien (300), qui n'est plus à présenter, parce que vainqueur du tournoi 2, l'année dernière, à Abidjan. Eliakim Coulibaly et Elijah Sanogo devront tirer vers le haut leur jeune frère, Nadal Koffi, qui passera par les qualifications.

Face à la presse, lundi, le président, Sylvère Koyo, et le directeur du tournoi, Arzel Marvellec, ont donné des détails qui confirment l'ambition ivoirienne d'aller plus haut et placer le pays comme étant une plaque incontournable dans le monde de la petite balle jaune, surtout en Afrique.

En effet, selon Sylvère Koyo, la Fédération ivoirienne de tennis ne veut plus être un simple acteur du circuit mondial du tennis. « Notre ambition est claire, faire de la Côte d'Ivoire une place forte du tennis en Afrique et un acteur crédible sur la scène internationale. Nous voulons en être des acteurs engagés, visibles et respectés », répète-t-il.

Organiser ces deux tournois est pour lui, une occasion d'offrir à la Côte d'Ivoire une véritable plateforme compétitive en Afrique de l'Ouest. « C'est un choix stratégique pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire dans le concert mondial du tennis », a expliqué le président Koyo.

A propos de Prize money, le vainqueur du premier tournoi empochera, en plus de 50 points, une enveloppe de 5,5 millions de FCfa. Tandis que celui du second touchera plus de 9 millions de FCfa et 75 points au classement Atp.

Dans l'ensemble, les athlètes se partageront une cagnotte compris entre 35 millions et 59 millions de FCfa sur l'ensemble des deux tournois.