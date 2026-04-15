Afrique: Développement du basketball - Fiba Afrique rend hommage au Président Ouattara

Les premiers responsables du basket-ball africain ont salué, le mardi 14 avril 2026, les efforts du gouvernement ivoirien en faveur de leur discipline.

La délégation de Fiba Afrique était conduite par son président, Anibal Manave, qui était accompagné du directeur de la Division Afrique, Dr Alphonse Bilé ; de l'ancien président mondial de Fiba, Hamane Niang (2019-2023) ; du responsable administratif, Julien Farhan et du président de la Fédération ivoirienne de basket-ball, Moussa Diarra. Le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a assisté à cette rencontre de haut niveau.

Anibal Manave et sa délégation étaient venus exprimer la gratitude de la Fiba au Président de la République, Alassane Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire pour toutes les facilités faites au basket-ball mondial en vue de son ancrage dans le pays, notamment à travers l'implantation, à Abidjan, du siège de Fiba Afrique ainsi que la construction, bientôt, de l'Académie du basket-ball.

La Côte d'Ivoire a notamment organisé à Abidjan l'Afrobasket féminin 2025 et oeuvré pour la qualification des sélections nationales U-16 filles et garçons pour les prochains Mondiaux de la discipline.

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Les dirigeants de Fiba qui ne sont pas venus les mains vides ont décerné un trophée aux autorités du pays pour leur contribution au développement du basket-ball en Côte d'Ivoire et en Afrique.

La délégation du président Anibal Manave, avant de se retirer, a informé les autorités ivoiriennes de la tenue des assises de la Fédération internationale de basket-ball section Afrique à Abidjan, le 15 avril.