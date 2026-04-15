Cote d'Ivoire: Formation des talents africains - L'Université internationale de Rabat et Bcp international scellent un partenariat

L'Université international de Rabat (Uir), au Maroc et Bcp international (Bcpi) filiale du groupe Bcp dédiée au développement en Afrique subsaharienne, annoncent la signature d'un partenariat stratégique visant à faciliter l'accès des étudiants subsahariens à un enseignement supérieur d'excellence au Maroc, selon un communiqué de l'instance bancaire dont Fratmat.info a eu copie le mercredi 15 avril 2026.

A travers cette initiative conjointe, les deux institutions entendent élargir les opportunités de poursuite des études supérieures et par ricochet contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de talents africains, pleinement engagés dans le développement du continent africain.

Cet accord de partenariat a été signé en marge de l'édition 2026 du Gitex Africa Morocco, par Nourredine Mouaddib, président de l'Uir et Othmane Tajeddine, directeur général de la banque et des filières spécialisées du groupe Bcp. Il illustre l'engagement commun en faveur de l'innovation de la formation et du développement des compétences en Afrique.

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En effet, à travers ce partenariat, l'Uir réaffirme son ambition de renforcer l'accessibilité de ses formations aux étudiants subsahariens et de consolider le positionnement du Maroc en tant que hub académique panafricain de référence. Cette dynamique s'inscrit dans une stratégie visant à porter à 20% la part des étudiants internationaux africains à horizon 2040.

Pour sa part, Bcp international confirme sa volonté de soutenir l'accès à l'enseignement supérieur en Afrique, en proposant des solutions de financement adaptées aux parcours éducatifs et en contribuant à lever un frein majeur pour la mobilité internationale.

Dans sa première phase, le programme ciblera prioritairement plusieurs pays des zones de l'Uemoa et le Cemac, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, la République démocratique du Congo, ainsi que le Togo ou le groupe Bcp bénéficie d'une présence bancaire.

Cette initiative incarne une ambition partagée de structurer une mobilité académique africaine plus accessible et d'accompagner l'émergence de compétences capables de répondre aux enjeux de développement du continent.