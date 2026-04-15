Afrique: Après l'Algérie, le Pape Léon XIV se rend au Cameroun

Un déplacement à forte portée symbolique, dans un pays confronté à des tensions internes persistantes sur le plan politique et la crise séparatiste dans l'extrême nord du pays

Le Cameroun entretient des relations anciennes avec le Saint-Siège. Depuis 1985, plusieurs souverains pontifes s'y sont rendus, illustrant une relation privilégiée, à la fois diplomatique et religieuse.

Pour Rémy Mbida Mbida, professeur des universités et expert en analyse stratégique internationale, la venue du pape Léon XIV s'inscrit dans cette continuité historique.

"Effectivement, il y a eu environ au moins quatre visites papales au Cameroun avec le pape Jean Paul II en 1985, en 1995, le pape Benoît XVI en 2009. Le pape Léon XIV visitera le Cameroun. C'est un carrefour en Afrique centrale. Donc, en réalité, c'est une fréquence de visites qui est au bénéfice de l'un et de l'autre", estime Rémy Mbida Mbida.

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Une diplomatie discrète mais efficace

Mais cette visite intervient dans un contexte particulier. Le pays reste marqué par les conséquences de la crise post-électorale, ainsi que par le conflit dans les régions anglophones, où les violences opposent groupes séparatistes et forces gouvernementales depuis dix ans.

Dans ce climat, la visite papale est scrutée, assure Rémy Mbida Mbida

"La diplomatie du Saint-Siège est donc une diplomatie discrète, mais efficace. Ce n'est pas la diplomatie d'un acteur étatique direct, mais elle est toujours subtile et discrète, mais efficace. Le Vatican veut la paix, le Vatican veut le dialogue, le Vatican veut la sécurité", estime l'expert en analyse stratégique internationale.

"La médiation du Saint-Siège a toujours eu des fruits dans beaucoup d'autres pays africains, et je suis très optimiste pour ce qui est du Cameroun, mais il faudrait pour que la médiation soit efficace, qu'il y ait certains préalables."

Des préalables qui impliquent la participation de toutes les parties en conflit.

Un message très attendu

Dès l'annonce du déplacement du pape, certains Camerounais ont exprimé leur crainte de voir cette visite instrumentalisée par le pouvoir qui voudrait selon eux, redorer son image après la répression des manifestations ayant suivi la réélection de Paul Biya en octobre dernier. C'est du moins ce que pense Jules Ongolo, enseignant.

"On sait tous que cette visite n'est pas gratuite. Le régime veut faire bonne figure malgré tout ce qui se passe. Les Camerounais ont des problèmes, mais il faut voir ce qui a été mobilisé en termes de sous pour accueillir le Pape. Pourtant il y a quelques temps encore on disait que le pays n'a pas d'argent. Certainement le Pape vient bénir le prochain vice-président", estime Jules Ongolo.

Le message du pape Léon XIV est donc très attendu dans un Cameroun marqué par des divisions, des violences et des injustices.