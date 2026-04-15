Afrique de l'Ouest: Vers la construction, à Abidjan, de la 'maison du Sénégal en Côte d'Ivoire'

L'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Paul Benoit Sarr, a annoncé la construction prochaine, à Abidjan, d'une "maison du Sénégal en Côte d'Ivoire".

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a décidé de construire des infrastructures destinées aux services diplomatiques et consulaires du Sénégal dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, a-t-il dit, affirmant que la "maison du Sénégal en Côte d'Ivoire" en fait partie.

L'État du Sénégal va construire en Côte d'Ivoire, dans deux ans au plus tard, des locaux destinés à sa mission diplomatique et consulaire, selon son ambassadeur.

"Il y aura, parmi les infrastructures prévues, une maison du Sénégal", a-t-il affirmé.

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Paul Benoit Sarr juge inconcevable que l'ambassade du Sénégal en Côte d'Ivoire ne puisse pas encore disposer de locaux adéquats pour une parfaite exécution de sa mission.

En raison de l'importance que le Sénégal et le pays d'accueil de sa mission diplomatique accordent aux arts et à la culture, une partie de la future "maison du Sénégal en Côte d'Ivoire" sera réservée aux activités culturelles, d'après M. Sarr.

Il est difficile de "réussir la coopération bilatérale [avec la Côte d'Ivoire], si on ne s'adapte pas au style de ce pays, concernant les évènements culturels", a signalé l'ambassadeur.

Les ouvrages prévus vont servir à organiser des spectacles et à promouvoir la coopération culturelle sénégalo-ivoirienne, a-t-il dit, estimant qu'il est difficile de le faire maintenant, faute d'espace adéquat.

"Les travaux vont démarrer dès que nous aurons trouvé un site à Abidjan", a assuré Paul Benoit Sarr, lors d'une visite du stand du Sénégal au Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (11-18 avril).