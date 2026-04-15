Sénégal: Une foire locale à Nguéniène pour permettre aux paysans de découvrir de nouvelles semences

Nguéniène (Mbour) — La dixième édition de la Foire locale des semences paysannes de Ndjémane s'est ouverte mardi soir à Nguéniène, une commune du département de Mbour, en présence de plusieurs acteurs, dont des représentants d'associations paysannes, a constaté l'APS.

"En mettant en place cette foire, on permet à plusieurs communautés du Sénégal de venir [se procurer] d'autres semences et de connaître comment l'utiliser une fois de retour dans leur communauté", a souligné Famara Diédhiou, le coordinateur pour l'Afrique de l'Ouest de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique.

Les paysans qui participent à cette foire qui prend fin jeudi "auront l'opportunité de se doter en semences, non seulement maraîchères, mais aussi pour les grandes pluies comme le sorgho, le mil, entre autres", a expliqué, pour sa part, Aliou Ndiaye, coordinateur de l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes.

"Autonomisation et résilience des femmes semencières en milieu rural" est le thème retenu pour cette édition de la Foire locale des semences paysannes de Ndjémane.

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"Il est important que des événements pareils se reproduisent dans nos localités, pour permettre aux nouvelles générations de découvrir, mais aussi d'apprendre autour de ces semences tout ce que nous avons comme connaissances et valeurs", préconise Mariama Sonko, présidente du mouvement panafricain "Célébrons l'agriculture familiale africaine", regroupant 12 pays d'Afrique de l'Ouest.