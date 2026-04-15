Sénégal: Aida Mbodj déplore le faible taux de recouvrement des crédits de la DER à Bakel

Bakel — La déléguée générale à l'Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aida Mbodj, a déploré le faible taux de remboursement des crédits accordés par sa structure dans le département de Bakel (est), révélant que seuls 65% ont été recouvré depuis 2024.

"On avait décidé de ne financer, pour la deuxième phase, que ceux qui ont atteint un taux de remboursement de 70%. Il se trouve que Bakel avait réalisé 65% de taux de recouvrement depuis 2024, donc en principe le département ne devrait pas figurer dans la deuxième phase" du programme de financement, a regretté Aida Mbodj.

Elle s'exprimait lors d'une rencontre tenue mardi soir dans ce département, dans le cadre d'une tournée d'évaluation du programme "Be Yes", une initiative mise en oeuvre par la DER/FJ, avec l'appui de la Fondation Mastercard.

Ce programme vise à promouvoir l'insertion socioéconomique des jeunes de 18 à 35 ans, en soutenant l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, en accordant une attention particulière aux femmes, aux personnes en situation de handicap et aux groupes vulnérables.

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"Aujourd'hui le programme connait une deuxième phase, qui n'accepte pas toutes les antennes. Mais on a repêché l'antenne de Bakel. Au vu du faible taux de recouvrement, elle ne devrait pas faire partie", a indiqué Mme Mbodj, insistant sur la nécessité de rembourser les crédits contractés.

"Quand vous ne payez pas, vous privez d'autres femmes de financement. A chaque fois que l'État finance, on a tendance à croire que c'est un don où une subvention, parce que les ressources proviennent de l'État, alors que nous avons besoin d'une stratégie de redistribution des ressources", a-t-elle ajouté.

La déléguée générale à l'Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes a profité de l'occasion pour rendre hommage à Baba Tandian, un entrepreneur qui, avec l'appui de la DER/FJ, a réalisé à Bakel un hôtel répondant aux standards des grandes villes.

"On a voulu vraiment aider Bakel parce que Monsieur Tandian fait notre fierté. C'est ce que nous aimons. Nous demandons aux jeunes et femmes de suivre son exemple", a lancé Aida Mbodj, appelant le préfet à aider la DER à intensifier le recouvrement des crédits contractés à Bakel.

Selon l'autorité administrative, vingt-deux Groupements d'intérêt économique (GIE) du département ont bénéficié de financements de la DER/FJ, pour un montant et que le montant à recouvrir s'élève à plus de 125 millions FCFA.

"Plus de 125 millions sont à recouvrer au niveau de Bakel. De 2024 à nos jours, seuls 12 875 000 ont été remboursés. C'est peu", a relevé Ngor Pouye, l'adjoint au préfet de Bakel, tout en rassurant à la délégation de la DER/FJ qu'il veillera au remboursement des sommes dues.