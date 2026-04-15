Sénégal: Kanel - Des bénéficiaires de prêts de la DER invités à rembourser leurs crédits

Kanel — La déléguée générale à l'Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj, a invité les bénéficiaires de ses prêts à procéder à leur remboursement pour permettre à d'autres d'en bénéficier.

"Nous avons formalisé des entreprises et formé des femmes avant de passer au financement. Cependant, ce que je vois à Kanel n'est pas satisfaisant, car le taux de remboursement des dettes est faible. J'invite les personnes ayant des crédits auprès de la DER procéder à leur remboursement", a-t-elle dit à l'endroit des bénéficiaires.

Elle s'exprimait mardi à l'étape de Kanel de la tournée d'évaluation du programme "Be Yes", une initiative mise en œuvre par la DER/FJ, avec l'appui de la Fondation Mastercard.

Ce programme vise à promouvoir l'insertion socioéconomique des jeunes de 18 à 35 ans, en soutenant l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, en accordant une attention particulière aux femmes, aux personnes en situation de handicap et aux groupes vulnérables.

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Selon Aïda Mbodj, les prêts doivent être remboursés pour que d'autres citoyens du département puissent eux aussi être financés pour réaliser des projets.

"Nous sommes venus à Kanel avec les financements pour la deuxième phase du projet, qui seront remis à ceux qui ont atteint un taux de remboursement de 70%. Nous ne pouvons pas financer des personnes dont le taux de remboursement des crédits tourne au tour de 38%", a fait savoir la déléguée générale.

Le préfet de Kanel, Cheikh Ahmadou Ndoye, a de son côté salué le suivi efficace du programme "Be Yes", ainsi que l'approche inclusive consistant à réserver une place aux personnes vivant avec un handicap.

D'après M. Ndoye, un total de 223 emplois ont été créés dans le département de Kanel depuis la mise en place de ce projet.

"Toutes les dispositions seront prises pour un remboursement efficace de cet argent afin que d'autres puissent en bénéficier. J'invite le chef d'antenne départementale de la DER/FJ de Kanel et tous les chefs de service concernés à identifier les bénéficiaires de financement qui ont un défaut de remboursement", a dit l'autorité administrative.